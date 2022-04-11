17 людей, у которых выдался по-настоящему неудачный денек
Время от времени у всех бывают дни, когда ничего не получается. Иногда утром вы просто просыпаетесь с пульсирующей головной болью. Или, может быть, ваша машина не заводится, из-за чего вы опаздываете на работу. Или, возможно, вы случайно вырвали ресницы за час до свадьбы. В такие моменты кажется, что весь мир идет против вас.
К счастью, есть одно мощное противоядие, которое мгновенно поднимет настроение и поможет забыть о повседневных проблемах. Это успокаивающее чувство, когда знаешь, что у кого-то еще более ужасный день, чем у тебя.
1. Когда это твоя остановка, а там:
2. "Алло, да, моя машина горит, а еще она тонет"
3. Теперь это его машина
4. Угадайте, какое животное небрежно столкнуло эту кружку со стола
5. Не буду называть имен и тыкать пальцем, но похоже, что кто-то съел мамину помаду
6. Кофеварка, которая спасла жизнь
7. Фильм "Пункт назначения" в реальности
8. Я не большой поклонник балета. Но моя жена сказала, что это будет незабываемый опыт. О дааа
9. Случайно вырвала ресницы за час до свадьбы. Это знак!!!
10. Одиночка
11. Мы с женой копили годами, чтобы построить домик нашей мечты в лесу. Менее чем через два года в заброшенном доме через дорогу решили открыть табачный магазин
12. Это мой вид с пола в ванной, глядя на дыру в потолке, через которую я только что провалился
13. Купил этот бинокль специально для поездки в Гранд-Каньон
14. Расстался с девушкой, эвакуировал машину, а теперь вот это:
15. Уронил свой одеколон в раковину
16. Это был торнадо в Кентукки
17. Сюрприз!
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