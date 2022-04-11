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18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие

18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие

«Все профессии важны, все профессии нужны!». И впрямь, нет на свете той работы, где не было бы абсолютно ничего интересного. Даже автомеханики, тратящие весь свой рабочий день на кропотливую починку машин, могут рассказать массу любопытных случаев. Некоторые из них трудно объяснить, а другие вызывают искренний смех. Именно поэтому мастера охотно делятся своими странными находками и забавными случаями в интернете.

Клиентка сказала, что её муж залатал шину, но она продолжает пропускать воздух

Хорошо устроился

Причина обращения на станцию техобслуживания — не открывается капот

Главный сотрудник автосервиса

Интересно, какую заработную плату получает этот сотрудник? Надеемся, что вкусняшками!

Кажется, здесь нужен сапёр, а не автомеханик

Это будет очень грязная работа

Клиент решил самостоятельно усилить пружину

Клиент пожаловался на холод в ногах. Решили снять коврик и увидели это

Удобное приспособление, если автомобиль заглох. В таком случае можно доехать, быстро перебирая ногами по асфальту.

Audi TT после 84,000 миль без смены масла наглядно

Клиент сказал, что шины ещё походят

Возможно владелец использует покрышку в качестве зеркала. Вполне удобно — покатался и прихорошился.

Подвеска, спасающая кузов от ухабов на дороге

Подушки безопасности сработали — все живы и здоровы, но макияж подпортился

Котята, живущие на СТО, проводят диагностику

Надеемся, малыши нашли место для отдыха покомфортнее. Например, диван.

Клиент жалуется на запах топлива. Это половина канистр с бензином, которую мы достали из его багажника

Где-то там спрятана клемма аккумулятора

Детское кресло, которого боятся взрослые автомеханики

Когда вы буксируете автомобиль за своим фургоном, не забудьте поставить коробку передач на нейтралку

Только что спас этого маленького парня

Мне пришлось снять переднюю часть автомобиля, чтобы достать его. Теперь он свободен, жив и здоров.

Здесь вы можете посмотреть, с какими другими забавными случаями столкнулись люди у себя на работе.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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