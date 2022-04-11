25 минут геймплея шутера Gundam Evolution от BANDAI NAMCO

Вадим Карасев





Сейчас на PC проходит тестирование нового шутера от BANDAI NAMCO — игры Gundam Evolution. Тестирование идет на ограниченном числе рынков и только на PC. Но у всех желающих игроков есть возможность посмотреть на геймплей Gundam Evolution в рамках роликов, записанных журналистами.

Портал IGN опубликовал 25-минут геймплея шутера Gundam Evolution. Напомним, что сама игра представляет собой шутер 6 на 6, в котором игроки возьмут на себя роль мобильных воинов. Всего на старте заявлено 12 бойцов и 3 разных режима.

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Релиз игры Gundam Evolution должен состояться в 2022 году на Xbox One, Xbox Series X | S и других платформах. Сама игра будет условно-бесплатной.