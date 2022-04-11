Александр Васильев рассказал, что носить в условиях санкций

Историк моды Александр Васильев высказался о будущей моде. Ведущий постарался утешить россиянок, лишившихся возможности приобретать новинки модных брендов. Он считает, что нынешний кризис вовсе не повод рыдать на пороге закрытых или взвинтивших до небес цены бутиков. Выглядеть стильно можно в любое время и при наличии весьма скромных средств. Для этого достаточно всего лишь расширить горизонт своих интересов и обратить внимание на магазины подержанных или стоковых вещей, в которых можно найти уникальные сокровища по весьма приемлемым ценам. Главное при этом не терять оптимизм и энтузиазм, тогда возможно найти настоящие бриллианты из мира моды, которые со временем становятся только дороже. «Более того, лучше вообще избегать дорогих дизайнерских магазинов. Вместо этого стоит вложиться в более универсальные классические модели. Минимализм — всегда беспроигрышный вариант», — считает Васильев.Александр Васильев - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Он рекомендует отдавать предпочтение классике с легким налетом шика, которая всегда хорошо смотрится и остается модной. «Этот стиль избегает крайностей и позволяет создать естественные, гармоничные, элегантные образы, которые к лицу большинству представительниц прекрасного пола. Помните, стильно — не значит дорого!», — доказывает модный ведущий в своем Telegram-канале. А вот от приобретения ультрамодных брендовых вещей он, напротив, призывает воздерживаться. Их век недолог, а стоят они очень дорого. И потому вложения эти никак нельзя назвать выгодными инвестициями.