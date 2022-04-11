Алла Михеева высказалась о домогательствах

Актриса Алла Михеева поделилась случаем из своей жизни. Артистка обрела известность благодаря съемкам в шоу «Вечерний Ургант». Зрители в восторге от ее эксцентричного образа и «Острых репортажей». В беседе с Азаматом Мусагалиевым блондинка рассказала, что осталось за кадром одного из выпусков программы. Алла Михеева знакома со многими известными персонами. Телеведущая умеет расположить к себе людей, однако такая открытость однажды сыграла с ней злую шутку. «Это жуткая история… Я летела снимать репортаж в одно далекое место. Со мной летела звезда мужского пола. Мы летим рядом в бизнес-классе. Он взрослый для меня человек, которого я уважаю, смотрела его фильмы… Мы мило поговорили», — делилась блондинка.Алла Михеева Михеева была шокирована, поняв, что ее дружелюбие восприняли как флирт. «Просыпаюсь от того, что берут мою руку и начинают гладить! Я сначала не поняла. Посмотрела на человека, убрала руку и ничего не сказала. Была странная ситуация… Когда был обратный перелет, я попросила, чтобы нас не сажали вместе. Пишу своему автору Грише Шатохину, а он говорит: «Бойся засыпать, а то проснешься с членом на лбу», — говорила Алла в беседе с Азаматом Мусагалиевым. 33-летняя звезда призналась, что даже не осмелилась взять у мужчины интервью, ведь от встречи остался неприятный осадок. «Я потом с ним виделась. Он был позитивный. Видимо, очень тактильный человек…» — пыталась перевести стрессовую ситуацию в шутку телеведущая. Азамат с сочувствием отнесся к собеседнице. Он осудил фривольное поведение ее попутчика. «Мне кажется, это низко. Дождаться, когда девушка уснет и пытаться что-то… Это отвратительно. Чисто по-человечески, это жутко», — заявил он в YouTube-шоу «Я себя знаю».