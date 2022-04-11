Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж

Актриса Анна Хилькевич рассказала, что ее заставило остаться в России. Артистка в московском планетарии на праздновании обновления российской интернет-платформы Rutube объяснила, почему не уехала за рубеж, как некоторые ее звездные коллеги. «Я должна была еще в середине марта ехать за рубеж, и теперь понимаю, почему у меня не получилось: меня бы приписали к тем, кто сбежал. Все не просто так. А сейчас очень много дел и работы в России», сказала Анна Хилькевич.Анна Хилькевич - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Анны Хилькевич, о смене гражданства она не думает. Она патриот своей страны и будет делать все, чтобы дать «энергию и ресурсы» родине, сообщает МК.ru. Напомним, что ряд российских звезд за последний месяц уехал из России. В частности, в Израиле находится певица Алла Пугачева, шоумен Максим Галкин. Также на днях уехала с родины Ксения Собчак.