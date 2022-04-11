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Анна Семенович решила не тратить время на мужика, который не хочет детей

Анна Семенович решила не тратить время на мужика, который не хочет детей
Певица и ведущая Анна Семенович во, чтобы то не стало, хочет стать мамой. Телезвезда поделилась откровениями о личной жизни и планах на семью. 42-летняя Анна Семенович заявила, что, несмотря на любовные драмы, готова уйти в декрет в ближайшие два года. Экс-солистка группы «Блестящие» пока не встретила достойного избранника. Предыдущий роман Анны завершился летом 2021 года. Певица призналась, что мужчина, с которым она была счастлива полтора года, ей часто лгал. Семенович испытала шок от недавней встречи с ним. «Он не хотел детей. Я решила, что не хочу тратить на него время. А через год я его встретила в ресторане с беременной женщиной. Он подбежал ко мне и говорит: «Представляешь, она меня обманным путем заставила сделать ребенка»», — рассказала Анна. Тем не менее исполнительница хита «Хочешь» намерена осуществить свою мечту - стать мамой. Анна призналась, что больше не хочет откладывать беременность и готова поставить карьеру на паузу в ближайшее время. «Я хочу попробовать сама. Если в ближайшие полтора-два года не получится самой родить, тогда я воспользуюсь яйцеклетками или возьму суррогатную маму», — заявила поп-звезда. Семенович призналась, что заморозила 10 яйцеклеток. Сама процедура, по словам артистки, обошлась ей в 100 тысяч рублей. Теперь Анна ежегодно отдает за хранение своего биоматериала 13 тысяч рублей.
Анна Семенович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Анна подчеркнула, что процедура забора яйцеклеток не опасна, но требует особенной подготовки. Певице пришлось колоть в живот гормональные препараты. Актриса сериала «Реальные пацаны» заверила, что это не отразилось на ее женском здоровье. «Я была такая спокойная. Прихожу к доктору за яйцеклетками и говорю: «Мне так хорошо». Она мне ответила: «Ань, вот так хорошо ты будешь чувствовать себя во время беременности». Так спокойно, немножко на всё по фигу. Я спросила: «А можно это продолжать?» Гормоны я потом проверяла – всё хорошо», — рассказала Семенович. Телезвезда подчеркнула, что такого количества биоматериала недостаточно, поэтому она планирует в скором времени сделать еще запас. «Я буду еще раз делать процедуру. Недавно переболела ковидом, должно пройти несколько месяцев. Может быть, летом я еще раз это сделаю», — рассказала Анна. Певица также недавно сделала липосакцию. Семенович подкорректировала зону подбородка и рук. Поп-дива заверила, что жировые отложения в этих областях нельзя было убрать правильным питанием и физической нагрузкой. По словам Анны, всё дело в генетике. «У меня это генетически. У бабушки, у мамы шея немного провисает. К сожалению, после 40 лет это становится заметно. Пока рано судить, окончательный результат будет через 3-4 месяца. Всё убрали. Теперь мне опять 25 лет!» — рассказала Семенович в эфире шоу «Звезды сошлись».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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