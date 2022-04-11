Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции

Экс-супруг Ксении Бородиной, Курбан Омаров высказался о скандальной теме. Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной часто троллит блогеров, поэтому обойти стороной историю с Ксенией Собчак он не мог. В этот раз бизнесмен затронул тему ее израильского гражданства. 41-летний предприниматель Курбан Омаров записал видео с того же места, где была на днях Ксения Собчак, доказывающая, что у нее нет израильского гражданства, потому что она находится в России. Омаров назвал это видео «перевод на человеческий», мол, что на самом деле имела в виду тележурналистка. «Здравствуйте все те, кто делает мою жизнь богаче. Несмотря на то, что я пишу — каждый имеет право на свое мнение и позицию, я буду продолжать оскорблять тех, кто мешает мне зарабатывать на патриотизме в России. Я так долго и упорно говорила, что у меня нет второго паспорта, что теперь мне нужно наговорить всякой ерунды, чтобы показать его отсутствие. Вот нахожусь на берегу Москва-реки, что доказывает у меня отсутствие у меня израильского гражданства. Вот видите — ресторан «Причал», значит, нет израильского гражданства. Да и кстати, чуть не забыла, для чего записываю это видео… Для тех, кому только что доказала, что у меня нет израильского гражданства, расскажу про жилплощадь. Тут я решила поностальгировать со своими подписчиками о хороших временах за счет них. Обычно патриоты говорят, что место жительства не меняла и менять не буду, но я уже столько раз попадалась на вранье, поэтому в гости звать не буду. Короче, вот вам привет от потерянного человека», — в свойственной себе манере записал бизнесмен.Ксения Бородина - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Подписчики высоко оценили тонкий троллинг Курбана: «Курбан как всегда красавчик!»; «Курбан, вы лучший транслейтер с понтовского на человеческий»; «Курбан размазал так размазал». Напомним, месяц назад 40-летняя ведущая Ксения Собчак покинула Россию. Она не скрывала, что находится в Израиле, но говорила, что улетела в запланированный отпуск. Однако многие заподозрили блондинку в том, что она собирается эмигрировать в Израиль и летала туда делать себе второе гражданство. Несмотря на попытки Ксении оправдаться, что она никуда не собирается уезжать, многие не поверили в это.