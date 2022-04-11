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Центробанк предсказал снижение инфляции до 4 процентов в 2024 году

Центробанк предсказал снижение инфляции до 4 процентов в 2024 году

20:03  Автор: Руслан Грудцинов



Банк России ожидает возвращения к целевому уровню инфляции в четыре процента в 2024 году. Такой прогноз содержится в отчете Центробанка за 2021 год.

В ЦБ напомнили, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4 процента. В начале 2022 года ЦБ продолжил ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы достичь целевого уровня инфляции в 2023 году, однако геополитические события конца февраля привели к кардинальному изменению экономических условий, отметили в Центробанке. «Банк России пошел на значительное повышение ключевой ставки (до 20%) для ограничения рисков для финансовой стабильности и рисков неконтролируемого роста цен и ожидает, что годовая инфляция вернется к цели вблизи 4% в 2024 году», — говорится в сообщении.

С начала года инфляция в России составляет 16,69 процента. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61 процента оказался самым высоким с начала 1999 года. Продовольственные товары в марте подорожали на 6,73 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 17,99 процента в годовом выражении. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 11,25 процента и на 20,34 процента соответственно.

8 апреля Банк России снизил ключевую ставку с 20 до 17 процентов. Некоторые банки вслед за решением ЦБ понизили ставки по кредитам.

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По материалам: pnp.ru

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