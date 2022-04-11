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Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий

Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий

Всем хочется быть богаче, успешнее в работе и в финансовых делах в целом. Если вам не хватает мотивации или вы не уверены в себе, то астрологи советуют воспользоваться помощью специальных аффирмаций, которые исцелят ваше сознание.


Энергетика человека зависит от многих факторов, но в первую очередь от его Знака Зодиака. Как известно, все Знаки разделены на четыре стихии: Огонь, Воду, Воздух и Землю. Астрологи решили разделить аффирмации на деньги и успех по этому принципу, так как мышление и характер людей разных стихий кардинально отличается.

Аффирмации для Знаков Огня: Овен, Лев, Стрелец

Этих людей выделяет стремление к лидерству. Они очень сильны ментально. Их энергетика ощущается большинством людей, потому что стихия Огня наделяет Львов, Стрельцов и Овнов мощным влиянием. Они могут заставлять других людей делать то, что нужно им.

Что касается ведения бизнеса и работы, то они ведут дела очень агрессивно, бескомпромиссно. Из-за этого им порой крайне непросто бывает найти поддержку среди окружающих. Большой плюс этих людей в неиссякаемом запасом энергии. Вы крайне редко найдете Овна, Льва или Стрельца, который измотан и подавлен. В связи со всеми описанными особенностями представителей стихии Огня, им больше всего подойдут следующие аффирмации:


«я могу находить общий язык со всеми людьми»;
«я всегда получаю то, чего достоин»;
«я умею делиться деньгами и энергией с окружающими»;
«я понимаю свои цели, поэтому мой труд всегда эффективен».

Аффирмации для Знаков Земли: Телец, Дева, Козерог


Чего точно эти люди не делают, так это не ленятся. Из-за этого им часто не хватает энергии, потому что они не могут понять, где грань между работой и отдыхом. Они нередко отдают всех себя работе, за что расплачиваются здоровьем.

Земная стихия работает по принципу стабильности. Это уверенные, практичные, терпеливы, но иногда их накрывают негативные мысли, сомнения в себе. Им свойственна расчетливость, а также жадность. Им нужно научиться делиться своими благами с окружающими, чтобы стать богаче. У них есть выдержка, поэтому они не боятся рутины, но могут в ней утонуть, забыв об отдыхе и развлечениях, а также о том что жизнь — это не только работа. Вот какие аффирмации лучше всего подойдут людям этой стихии:


«я вовремя нахожу правильные решения»;
«мне нравится то, чем я занимаюсь, поэтому я иду к счастью и богатству»;
«я — счастливый, а значит — богатый человек»;
«я получаю от жизни всё, чего заслуживаю».

Аффирмации для Знаков Воздуха: Близнецы, Весы, Водолей


Первое, что стоит сказать об этих людях — они весьма любознательны. Для них самым большим богатством выступают не деньги, а опыт. У них много друзей, ведь они общительны. Рабочий процесс они строят по принципу взаимного обмена. Они динамичны и обладают неординарным умом, харизмой, красноречием.

Их проблема в неусидчивости и неумении заниматься теми делами, которые требуют внимания, выдержки. Еще они ветрены и не всегда надежны, не пунктуальны. Люди этой стихии не любят брать на себя лишнюю ответственность. Вот какие аффирмации подойдут представителям данных Знаков Зодиака:


«я впитываю информация как губка, ведь она наделяет меня силой»;
«люди доверяют мне, потому что я доверяю им»;
«я использую свой потенциал в финансовой сфере по максимуму»;
«я могу брать на себя ответственность. Это делает меня лучше и успешнее»;
«деньги идут ко мне в руки, потому что я открыт/открыта ко всему новому».

Аффирмации для Знаков Воды: Рак, Скорпион, Рыбы

Люди стихии Воды уникальны, ведь у них очень сильно развито шестое чувство, помогающее с принятием важных финансовых и рабочих решений. Также они весьма креативны. По сравнению с остальными Знака их творческий потенциал на совершенно ином уровне. Проблема в том, что они не всегда спешат его раскрывать.

Это люди с развитым внутренним конфликтом, поэтому иногда им очень тяжело приступать к работе. В целом их можно назвать нерешительными, впечатлительными и боязливыми. Немного смелости в ведении финансовых дел им точно не помешает. Вот какие аффирмации станут полезными людям стихии Воды:


«я не боюсь пользоваться тем, что дает мне Вселенная»;
«я в состоянии найти свой путь в жизни»;
«моя уверенность в себе растет с каждым днем, а вместе с ней растет прибыль»;
«я принимаю реальность и использую ее себе во благо»;
«я мудро распоряжаюсь своими деньгами».
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По материалам: dailyhoro.ru

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