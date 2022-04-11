Екатерина Гордон рассказала, как ее поженили с Митей Фоминым

Ведущая Екатерина Гордон рассказала о фатальной ошибке. Правозащитница Екатерина Гордон в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ призналась, что была замужем за музыкантом Митей Фоминым. «Островные браки — опасная штука. Нас с Митей Фоминым попросили пожениться в кадре во времена нашей юности. Пришел дяденька. Все красиво оформили. Потом нам говорят, что мы официально муж и жена. Не забудьте сдать паспорта», сказала Екатерина Гордон.Катя Городон - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Екатерины Гордон, им потом долго пришлось объяснять, что они не муж и жена. «Я кричу: «Нет, мы оба не про это». Пришлось потом долго разбираться», — заявила Екатерина Гордон. Напомним, что Митя Фомин всегда утверждал, что никогда не был официально женат. В этом году ему исполнилось уже 48 лет.