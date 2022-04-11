Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3

Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3

Блогер и автор популярного в инстаграме* тренинга личностного роста "Марафон желаний" Елена Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3. На канале уже появились промовидео с участием Блиновской в образе Алисы из Зазеркалья, в которых, по словам пресс-службы канала, отражены "главные мотивы жизненных преображений" самой Елены Блиновской. Так, в одном ролике представлена биографическая история о том, как "стремление к новым знаниям и желание изменить жизнь могут перенести из обычной квартиры небольшого города в новую реальность, где сбываются самые невероятные мечты".

Елена — настоящая крестная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой,

— объяснила сотрудничество с Блиновской директор ТВ-3 Лили Шерозия.


Воплощать мечты в реальность Блиновская учила и на своих онлайн-марафонах, которые со временем стали настоящим явлением в соцсетях: у этих тренингов была как масса поклонников, так и масса хейтеров, записавших их автора в "инфоцыгане". Несколько месяцев назад эти "марафоны" обсуждала вся страна — благодаря завирусившемуся интервью Блиновской для Ксении Собчак и последовавшей за ним перепалки двух звезд. Выпуск разошелся на цитаты и породил огромное количество мемов, а сама Блиновская после этого заявила, что уходит из инфобизнеса.

Про онлайн-тренинги Блиновской также сняли фильм — "Марафон желаний", вдохновленный биографией их создательницы. Исполнительница главной роли Аглая Тарасова позже заявила, что, если бы знала, что фильм о Блиновской, то сниматься бы не стала.

* принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией


Сплетник
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля
Работу Mass Effect 3 на Unreal Engine 5 показали на видео
Работу Mass Effect 3 на Unreal Engine 5 показали на видео
14 слов, которые вы с мамой понимаете по-разному
14 слов, которые вы с мамой понимаете по-разному
17 людей, у которых выдался по-настоящему неудачный денек
17 людей, у которых выдался по-настоящему неудачный денек
Алла Михеева высказалась о домогательствах
Алла Михеева высказалась о домогательствах
Милош Бикович рассказал, как жил под бомбежками
Милош Бикович рассказал, как жил под бомбежками
Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3
Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
В Иркутской области проходят программы ранней профориентации
Ольга Бузова переживает горечь и боль
Ольга Бузова переживает горечь и боль
Анна Семенович решила не тратить время на мужика, который не хочет детей
Анна Семенович решила не тратить время на мужика, который не хочет
Lego Star Wars: The Skywalker Saga графически значительно преобразилась в сравнении с The Complete Saga
Lego Star Wars: The Skywalker Saga графически значительно
18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие
18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят

Топ на сегодня

Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game Pass
Игроки нашли у Фила Спенсера намек на добавление Elden Ring в Game
Константин Ивлев угодил в ДТП
Константин Ивлев угодил в ДТП
Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов
Камила Валиева снялась сразу для двух глянцевых журналов

Еще по теме

«Вы дерьмо найдете!»: Елена Блиновская резко ответила подписчикам
Наталья Рудова набросилась на известного коуча
Елена Блиновская и Ксения Собчак прокомментировали свое поведение на резонансном интервью
Создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская стала героиней нового выпуска "Осторожно: Собчак"