Елена Блиновская стала лицом телеканала ТВ-3

Вадим Карасев

Блогер и автор популярного в инстаграме* тренинга личностного роста "Марафон желаний" Елена Блиновская стала новым лицом телеканала ТВ-3. На канале уже появились промовидео с участием Блиновской в образе Алисы из Зазеркалья, в которых, по словам пресс-службы канала, отражены "главные мотивы жизненных преображений" самой Елены Блиновской. Так, в одном ролике представлена биографическая история о том, как "стремление к новым знаниям и желание изменить жизнь могут перенести из обычной квартиры небольшого города в новую реальность, где сбываются самые невероятные мечты".

Елена — настоящая крестная фея для многих женщин, готовых поверить в себя и пойти за своей мечтой,

— объяснила сотрудничество с Блиновской директор ТВ-3 Лили Шерозия.





Воплощать мечты в реальность Блиновская учила и на своих онлайн-марафонах, которые со временем стали настоящим явлением в соцсетях: у этих тренингов была как масса поклонников, так и масса хейтеров, записавших их автора в "инфоцыгане". Несколько месяцев назад эти "марафоны" обсуждала вся страна — благодаря завирусившемуся интервью Блиновской для Ксении Собчак и последовавшей за ним перепалки двух звезд. Выпуск разошелся на цитаты и породил огромное количество мемов, а сама Блиновская после этого заявила, что уходит из инфобизнеса.

Про онлайн-тренинги Блиновской также сняли фильм — "Марафон желаний", вдохновленный биографией их создательницы. Исполнительница главной роли Аглая Тарасова позже заявила, что, если бы знала, что фильм о Блиновской, то сниматься бы не стала.

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