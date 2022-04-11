Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Наступает очередная неделя, на которой нас могут ожидать как победы, так и разочарования. Павел Глоба поведал нам о том, как сделать так, чтобы разочарований был абсолютный минимум, а приятных моментов стало больше.

Важной информацией поделился с нами портал Woman’s day, который как раз и поведал о том, что думает астролог относительно грядущей недели. Если говорить об этом времени, то стоит в первую очередь отметить его динамичность и изменчивость. Также эта неделя будет богата на важные события, многие из которых могут стать судьбоносными.

Овен

Овны могут перестать успевать делать свои рабочие и домашние дела. Первое, что им нужно сделать — это перестать спешить и браться за несколько задач одновременно. Также им помогут пять привычек людей, которые все успевают. Никогда не поздно научиться чему-то полезному, особенно сейчас, когда Меркурий в ударе. В целом Овны будут испытывать мощный прилив энергии, которую легко могут направить в сферу любви. Например, многие представители данного Знака могут найти себе вторую половинку, либо существенно укрепить уже имеющиеся отношения. Решительность будет полезной и в любви, и в делах.

Телец

Тельцам будет непросто сейчас в отношениях, особенно на фоне неурядиц на работе и в бизнесе. Настроения на флирт и знакомства может не быть, а тем, кто уже в отношениях, возможно, придется встретиться с ссорами и недовольством второй половинки. Павел Глоба советует представителям данного Знака просто расслабиться и продолжать идти вперед. Ссорами делу точно не поможешь. Если начнется кризисное и непростое время, то астролог советует помнить о трех главных точках опоры, которые помогут удержаться Тельцам на плаву. Трясти будет не слабо, но эти люди крайне сильны, чтобы просто сдаться.

Близнецы

Близнецы, относящиеся к самым активным и энергичным Знакам Зодиака, смогут отлично проявить себя как в работе и делах, так и в любви. Все двери открыты, поэтому нужно просто выбрать для себя приоритетную цель. Если на работе и в бизнесе полезными станут креативные идеи и мысли, то в любви нужно просто быть собой. Астролог не советует притворяться, что всё в норме, если это не так. Возможно, что Близнецам пришло время немного расслабиться и посвятить побольше времени друзьям, а не семье. Хотя, общение с близкими тоже не повредит.

Рак

Сначала о работе: первое, о чем стоит помнить всем Ракам без исключения — это то, что все планы нужно держать в секрете. Второе условие успеха в бизнесе и в финансовой сфере — наличие активности и непреклонности. Да, будут трудности, но Раки сейчас могут справиться с чем угодно. Все в их руках. В любовной сфере все будет в полном порядке, но ровно до тех пор, пока Раки проявляют активность и дарят внимание второй половинке. Уходить полностью в работу точно не стоит, потому что так можно сильно расстроиться воих близких и любимого человека.

Лев

Львам планеты и звезды на этой неделе помогут очиститься от негативных программ. Это очень хорошая новость, так как на этой почве появятся новые идеи и возможности в работе. Также можно будет отправляться в дальнюю дорогу. Путешествия пойдут Львам на пользу. Во-первых, это смена обстановки, а, во-вторых, это возможности в бизнесе завести новые знакомства за пределами привычного круга общения. В любви все указывает на то, что Львы станут центром внимания и получат мощнейший заряд удачи от ночных светил. Первостепенное значение сейчас имеет внешний вид.

Дева

Девы, относящиеся к самым проницательным Знакам Зодиака, легко диагностируют любую ложь. Это значит, что им можно и даже нужно прислушиваться к интуиции и не обходить стороной те знаки, которые указывают на отсутствие честности и искренности в словах и поведении людей. Павел Глоба советует не вступать в споры и не выяснять ни с кем отношения. Также на этой неделе Вселенная может заставить Дев потратить часть своих накоплений. Важно быть внимательными при совершении транзакций. Если есть возможность обойтись без покупок — нужно ею воспользоваться.

Весы

Весам на неделе с 11 по 17 апреля стоит помнить о пяти законах Вселенной, по которым работает все в нашем мире. С их помощью они смогут обойти стороной неприятности в самые опасные дни предстоящего отрезка — 15 и 16 апреля. Деловые отношения могут строиться с большими проблемами, поэтому лучше надеяться лишь на себя. Также астролог не рекомендует Весам брать деньги в долг или оформлять кредиты. В отношениях период будет не самым благоприятным, но найти какие-то компромиссы можно всегда. Это поможет свести к нулю ссоры.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее в понедельник, вторник и воскресенье. В эти дни на них может напасть внезапная грусть и уныние. Усугубит ситуацию общение с токсичными людьми. Лучше заранее поставить на себя энергетическую защиту, чтобы защитить биополе. Скорее всего, физическое и эмоциональное состояние этих людей станет несколько хуже, так что все самые сложные и важные дела лучше перенести на следующую неделю. Павел Глоба настоятельно советует уделять особое внимание составлению документов. Дело в том, что Скорпионы могут допустить ошибку из-за невнимательности.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе очень повезет в амурной сфере. Нужно выглядеть на все сто, говорить на приятные темы с людьми, а также не забывать про динамику и напористость. Можно обновить гардероб, купить новый парфюм, сделать новую прическу. Можно переводить уже существующие отношения на новый уровень, либо посвящать время поискам. Некоторые трудности ждут Стрельцов, которые заняты в креативной сфере. Чтобы сохранить энергию и силы, важно избавиться от чувств и эмоций, вызывающих болезни, ведь всё идет от мыслей.

Козерог

У Козерогов начинается период, когда домашние дела лишат их романтики. Постоянно будут возникать то одни, то другие проблемы, ожидающие наискорейшего решения. Это идеальное время для работы, но может получиться так, что Козероги перестанут успевать делать то, что от них требуется. На то имеется несколько энергетических причин, но людям данного Знака удастся справиться с ними. В финансовой сфере для Козерогов начинается очень удачное время. Можно покупать и продавать всё, что душе угодно. Павел Глоба советует сфокусироваться на сфере недвижимости.

Водолей

У Водолеев неделя начнется не с самой приятной ноты, поскольку их аура будет переполнена негативной энергией. Нужно очистить ее, но сделать это не так-то и просто. Важно отдыхать, как можно меньше общаться с неприятными людьми. Неделя идеально подходит для коротких поездок, деловых переговоров, любовных приключений. Астролог советует не планировать ничего наперед, не рисковать и оставаться в движении. Также важно следить за здоровьем. Нужно одеваться по погоде. Несмотря на потепление, можно внезапно заболеть и нарушить все планы.

Рыбы

Рыбы могут начать думать о прошлом и копаться в себе. Если мечты и желания не сбываются, на то есть несколько причин. Можно начать работать над исправлением этих самых причин, которые приводят к фиаско. Однако, не стоит тратить на самокопания всё свободное время, ведь в финансовой сфере начинается благоприятный период для вложения средств в развитие бизнеса, для покупки недвижимости. В любви Рыб тоже ждут приятные изменения. Представителям данного Знака обеспечена поддержка близких и друзей. Рыбы точно не останутся одни.