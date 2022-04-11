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Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля

Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля


Разработчик Jin Sub Jung объявил дату выхода своей игры Unsouled на приставках Xbox и других платформах. Проект станет доступен уже 28 апреля, сразу после релиза он будет добавлен в подписку Game Pass.

Игра Unsouled представляет собой 2D-экшен с элементами RPG, в котором предстоит играть за Мараса, принца из рухнувшей империи, попавшей под власть нежити. Принц имеет способность поглощения душ мертвых, что позволяет ему наращивать собственные силы.

Создатель Unsouled обещает в игре полчища опасных монстров и необходимость грамотно комбинировать атаки и контратаки, чтобы побеждать врагов. Ниже можно посмотреть геймплей проекта Unsouled в рамках трейлера.


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По материалам: newxboxone

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