Игру Unsouled добавят в Game Pass в день релиза — в конце апреля

Вадим Карасев





Разработчик Jin Sub Jung объявил дату выхода своей игры Unsouled на приставках Xbox и других платформах. Проект станет доступен уже 28 апреля, сразу после релиза он будет добавлен в подписку Game Pass.

Игра Unsouled представляет собой 2D-экшен с элементами RPG, в котором предстоит играть за Мараса, принца из рухнувшей империи, попавшей под власть нежити. Принц имеет способность поглощения душ мертвых, что позволяет ему наращивать собственные силы.

Создатель Unsouled обещает в игре полчища опасных монстров и необходимость грамотно комбинировать атаки и контратаки, чтобы побеждать врагов. Ниже можно посмотреть геймплей проекта Unsouled в рамках трейлера.

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