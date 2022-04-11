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"Я всегда любила Джонни": Эмбер Херд выступила с публичным заявлением перед новым судом по делу о клевете

"Я всегда любила Джонни": Эмбер Херд выступила с публичным заявлением перед новым судом по делу о клевете

Эмбер Херд написала в соцсетях большой пост перед новым судебным заседанием по делу о клевете, на котором она и ее бывший муж Джонни Депп будут присутствовать лично. Она заявила, что собирается временно уйти из соцсетей, и добавила, что все еще любит Джонни.

Как вы наверняка знаете, я скоро буду в Вирджинии, где предстану в суде перед своим бывшим мужем Джонни Деппом. Он подал на меня в суд за статью в Washington Post, где я рассказала, как столкнулась с домашним насилием. Я никогда не называла имени Джонни в той статье, а только написала о цене, которую платят женщины, когда выступают против мужчин, у которых есть власть. И я продолжаю платить эту цену.

Я надеюсь, что, когда это дело завершится, я смогу двигаться дальше, и Джонни тоже. Я всегда любила Джонни, и мне очень больно снова обсуждать подробности нашей прошлой совместной жизни на глазах у всего мира, — написала актриса в инстаграме (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).


Эмбер Херд и Джонни Депп

Эмбер Херд и Джонни Депп развелись в 2016 году, после того как актриса обвинила супруга в домашнем насилии. После обвинений со стороны Херд актера начала травить пресса. Так, издание The Sun в своем материале назвало его "человеком, избивающим жену". Депп подал иск о клевете против таблоида, однако суд признал его виновным. Сдаваться актер не стал и снова подал в суд. Одним из его аргументов стало то, что Херд забрала себе семь миллионов долларов, полученных после развода, и на этот раз ему удалось доказать свою правоту. Останавливаться на этом Депп не стал и подал против бывшей жены иск о клевете на 50 тысяч долларов. Из-за пандемии коронавируса разбирательство затянулось, однако уже сегодня бывшие супруги встретятся в суде.

Скандалы с бывшей женой разрушили карьеру Джонни Деппа. После обвинений в домашнем насилии киностудии отказались с ним сотрудничать. Он лишился своей роли в фильме "Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Кроме того, шестая часть франшизы "Пираты Карибского моря" тоже вышла без Деппа.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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