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Ким Кардашьян обратилась к юристам, чтобы остановить публикацию нового интимного видео со своим участием

Ким Кардашьян обратилась к юристам, чтобы остановить публикацию нового интимного видео со своим участием

Ким Кардашьян обратилась за помощью к юристам, чтобы не допустить публикации нового интимного видео со своим участием. Как сообщают западные СМИ, звезда реалити-шоу боится, что ее бывший бойфренд Рэй Джей может продать новые видео с ней. Ким знает, что Рэй Джей записал несколько секс-видео с ней. Некоторые кадры будут очень интимными, — рассказали инсайдеры изданию The Sun.

По словам инсайдеров, Кардашьян уже потратила на адвокатов несколько сотен тысяч долларов.

Впервые интимные видео с участием Кардашьян появились в сети в 2002 году. По слухам, этому способствовала мать Ким — через несколько месяцев семья Кардашьян запустила собственное реалити-шоу, которое стало очень популярным.

Еще одну часть видео в январе у Рэй Джея забрал бывший муж Ким Канье Уэст. Я полетел и лично забыл ноутбук у Рэя Джея. Я привез ноутбук Ким, и она заплакала, когда увидела его. Знаете почему? Потому что это показывает, как много ее использовали, — признался Уэст.

Несмотря на это, наладить отношения бывшим супругам не удалось — у Канье Уэста и Ким Кардашьян возникли конфликты из-за детей, а после ссоры с бывшей женой музыкант, по слухам, попал в рехаб.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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