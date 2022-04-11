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Kingdom Hearts IV будет выпущена на движке Unreal Engine 5

Kingdom Hearts IV будет выпущена на движке Unreal Engine 5


Вчера состоялся анонс игры Kingdom Hearts IV. Пока подробностей о проекте мало, у него нет даже примерных сроков релиза. Известно, что действия игры развернутся во вселенной QUADRATUM, плюс в игре явно появятся Гуфи и Дональд, что можно видеть в рамках дебютного трейлера. Разработчики пообещали новую демонстрацию Kingdom Hearts IV летом этого года «в сезон E3», напомним, что сама выставка E3 в этом году не состоится.

Стала известна интересная деталь про разработку Kingdom Hearts IV. Сам проект разработчики начали создавать на движке Unreal Engine 4. Однако, в релиз Kingdom Hearts IV выйдет на Unreal Engine 5. Команда разработчиков из Square Enix отмечает, что игра будет выглядеть «потрясающе», а инструменты от Epic Games позволят легко перевести игру на новый движок, который недавно официально вышел.


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Напомним, что с движком Unreal Engine 5 работают уже десятки студий, среди которых не менее 8 команд Xbox Game Studios.

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По материалам: newxboxone

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