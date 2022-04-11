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Косачев: После «холодной войны» НАТО провел 42 военные операции вне альянса

Косачев: После «холодной войны» НАТО провел 42 военные операции вне альянса

11:36  Автор: Виктория Карташева



Только по завершении «холодной войны» НАТО провёл 42 военные операции за пределами альянса и в обход ООН. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По словам сенатора, Запад пытается показать России и миру, что находится по правильную сторону истории и не готов поступаться принципами. В то же время в заявлениях Запада нет и намека на сравнение действий России по Украине с собственным использованием военной силы по всему миру, подчеркнул он. 

Косачев: России нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ в их нынешнем виде


«… (только по завершении «холодной войны» НАТО провел 42 военные операции за пределами альянса и в обход ООН). Сравнения и не может быть, оно по определению проигрышно для Запада. Потому молчок», — отметил Косачев.

Запад антироссийскими санкциями разрушил мифы о демократии, верховенстве закона, контрактных обязательствах, священном праве собственности и принципах дипломатических отношений, считает парламентарий. Реалией сегодняшнего дня являются внесудебные расправы, добавил он.

«И главное — права человека. Русофобия на государственном и на бытовом уровне, бьющая напрямую по людям — прямо противоположна любым западным сказкам на этот счет», — подчеркнул сенатор.


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К этому, по его мнению, привел комплекс собственной «исключительности». Западу хочется утверждаться за чужой счет, кого-то презирать, унижать и преследовать, и этим «кем-то» могут стать русские. Это, а не известная триада «демократия — верховенство закона — права человека», и есть отныне государственная политика Запада, подчеркнул Косачев. 

Это же роднит Запад с нынешней Украиной — красивые лозунги и презрение к ним в реальности, подавление инакомыслия любыми средствами, защита только «своих», угрозы всем остальным, отметил Косачев. Однако время притворств закончилось, наступает новое время, заключил сенатор.

Ранее Косачев заявил, что России нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ в их нынешнем виде. По его мнению, со временем появятся новые институты и политики, тогда диалог с Москвой будет более востребованным.



#международные отношения #США #Украина

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По материалам: pnp.ru

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