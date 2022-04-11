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Косачев: России нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ в их нынешнем виде

Косачев: России нет смысла возвращаться в СЕ и ПАСЕ в их нынешнем виде

09:44  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Со временем появятся новые институты и политики, тогда диалог с Москвой будет более востребованным. Возвращение России в Совет Европы (СЕ) и ПАСЕ в их нынешней конфигурации бессмысленно, заявил вице-спикер Константин Косачев. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия 15 марта официально объявила о выходе из СЕ и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения Страсбургского суда при условии их соответствия Конституции РФ. В тот же день члены ПАСЕ проголосовали за заключение с призывом к Комитету министров Совета Европы потребовать исключения России из организации. С 16 марта Россия больше не является членом организации.

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«В эти организации в их нынешней конфигурации смысла возвращаться нет. По большому счету, в 90-е годы Россия туда вступала не только на волне довольно романтических представлений и ожиданий, но и в совершенно ином историческом контексте», — отметил Косачев. 

В качестве единственной потери России от выхода из Совета Европы он назвал механизм защиты прав россиян в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), но не исключил, что такие институты могут формироваться в СНГ, ЕАЭС, в общем евразийском контексте. 

По его словам Россия шла в другую Европу, известную в конце ХХ века, в частности, с ее идейным и медийным многообразием, открытостью к сотрудничеству и универсализмом в соблюдении прав человека. Однако сейчас это идеологически окрашенные и нетерпимые к инакомыслию общества ценностей постмодерна, заявил сенатор. 


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Россия в такой ситуации является ретроевропейским государством, олицетворяющим собой Европу, которой больше нет, или пока нет, добавил политик. Он также не исключил, что многие европейцы уже «ужаснулись погружению своих стран в какое-то глубоко антидемократическое остервенение», они будут стремиться к истокам.

«Конец истории» — это химера, процесс будет развиваться, возникнут новые институты, появятся новые политики. […] Тогда и диалог с Россией станет более востребованным», — заключил вице-спикер Совфеда. 



#ПАСЕ

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# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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