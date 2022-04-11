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Ксения Новикова рассказала, как ее унижала Ольга Орлова в группе «Блестящие»

Ксения Новикова рассказала, как ее унижала Ольга Орлова в группе «Блестящие»
41-летняя певица Ксения Новикова  призналась, что  ей пришлось  терпеть хамство и агрессию от Ольги Орловой. Ксения Новикова рассказала, с какими неприятностями столкнулась в группе «Блестящие». Оказалось, что Ольга Орлова и Жанна Фриске высмеивали новенькую. Ксения пришла в коллектив в 1999 году. К тому моменту она уже успела побывать солисткой группы «Класс», но при этом еще не окунулась в роскошную жизнь, что успели сделать другие участницы «Блестящих». «Носила штаны милитари, пуховики, кроссовки на платформе. А мои дамы в “Блестящих“ уже вкусили тяжелый люкс. Это было время, когда все носили ярлыками наружу», — рассказала Ксения в шоу «Секрет на миллион». В коллективе существовала конкуренция и «новенькую» приняли не сразу, поначалу успев поиздеваться над ней. Однажды Новикова услышала, как Ольга Орлова смеялась над ее стилем в разговоре с Жанной Фриске. «С Жанной Фриске они постоянно обсуждали меня за спиной: “Ой, одета, как подросток, даже не люкс“. Конечно, мне было обидно», — процитировала артистка слова Ольги.
Ксения Новикова По словам Ксении, Орлова устроила настоящую «дедовщину» для новой солистки. На одном из концертов она попросила звукооператора отключить звук микрофона Новиковой. «Оле, может быть, не очень нравилось, что взяли поющую девочку. Не могу сказать, чтобы она меня чморила сильно. Я пела на концерте, понимаю, что у меня голос начинает пропадать. Я просто не знала, что Оля дала звукорежиссеру указание выключить звук, чтобы никого не было слышно в мониторах, чтобы никто ей петь не мешал», — поделилась воспоминаниями певица. Причем это касалось не только Новиковой, но и других солисток. Новикова не смогла сдержать слез, рассказывая о поступках своих бывших коллег. По признанию Ксении, она не держит зла на Фриске — та достаточно страдала и уже ответила за все свои грехи. А вот с Ольгой Орловой у артистки до сих пор сохраняются весьма прохладные отношения. По утверждению Новиковой, от ее хамства и агрессии страдали абсолютно все.
Ольга Орлова и Жанна Фриске В студии шоу Новикова рассказала, что раньше богатые поклонники дарили ей дорогие подарки. «Пять машин подарили. Помню, не хотела брать, должна же потом что-то будешь ему. Но он так мило попросил, что ладно уж. Это сейчас мужики — слезы. Послушаю молодых девчонок, прям ужас», — призналась Новикова. Сейчас Ксения живет в Подмосковье вместе с двумя сыновьями и родителями. За ее плечами два неудачных брака. С последним мужем певица до сих пор судится за дом.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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