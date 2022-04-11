Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак опять сбежала из страны

Ксения Собчак опять сбежала из страны
Ведущая и журналистка Ксения Собчак на фоне слухов о распродажи имущества и получения нового гражданства снов покинула России.   Телеведущая не успела разобрать чемодан после возвращения в Москву, как уже снова улетела. Случилось это вскоре после того, как СМИ сообщили о том, что ведущая получила израильский паспорт и продала часть недвижимости в Москве. Собчак, кстати, была взбешена публикациями в прессе на тему её личной жизни, но опровергать ничего не стала. Накануне Собчак заметили в столичном аэропорту около выхода на посадку. Как выяснилось, телезвезда снова улетела в Израиль.
Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Собчак застали в аэропорту Домодедово перед вылетом в Тель-Авив»,— пишет «Пятый канал». Как выяснилось, в Тель-Авиве она совершит пересадку на другой рейс — до Риги. Об этом Ксения лично рассказала в Сети. «Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет», — оправдывается ведущая. Если верить Собчак, на этот раз её поездка будет короткой и займет всего пару дней. В Сети, кстати, высказываются предположения, что в Латвии ведущая собирается встретиться с Чулпан Хаматовой, объявившей недавно об эмиграции. Не исключено, что Собчак хочет снять сюжет о жизни Чулпан после переезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят гайки, но порой происходит весёлое безумие
18 интересных фотографий из автомастерских, где не просто крутят
25 минут геймплея шутера Gundam Evolution от BANDAI NAMCO
25 минут геймплея шутера Gundam Evolution от BANDAI NAMCO
Kingdom Hearts IV будет выпущена на движке Unreal Engine 5
Kingdom Hearts IV будет выпущена на движке Unreal Engine 5
Тимур Батрутдинов пошутил над своей свадьбой
Тимур Батрутдинов пошутил над своей свадьбой
Ксения Собчак опять сбежала из страны
Ксения Собчак опять сбежала из страны
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом
Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Александр Васильев рассказал, что носить в условиях санкций
Александр Васильев рассказал, что носить в условиях санкций

Топ на сегодня

Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля + релизы в Game Pass
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля +
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Алена Хмельницкая призналась, что едва не облысела
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic
Razer выпустит официальный геймпад для Xbox в стиле Sonic

Еще по теме

Ксения Собчак рассказала, где она находится
Ксения Собчак рассказала о своем побеге из России
Ксения Собчак стала мамой
Ксения Собчак родила первенца