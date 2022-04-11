Ксения Собчак опять сбежала из страны

Ведущая и журналистка Ксения Собчак на фоне слухов о распродажи имущества и получения нового гражданства снов покинула России. Телеведущая не успела разобрать чемодан после возвращения в Москву, как уже снова улетела. Случилось это вскоре после того, как СМИ сообщили о том, что ведущая получила израильский паспорт и продала часть недвижимости в Москве. Собчак, кстати, была взбешена публикациями в прессе на тему её личной жизни, но опровергать ничего не стала. Накануне Собчак заметили в столичном аэропорту около выхода на посадку. Как выяснилось, телезвезда снова улетела в Израиль.Ксения Собчак - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Собчак застали в аэропорту Домодедово перед вылетом в Тель-Авив»,— пишет «Пятый канал». Как выяснилось, в Тель-Авиве она совершит пересадку на другой рейс — до Риги. Об этом Ксения лично рассказала в Сети. «Сейчас лечу опять с пересадками (рейсы сейчас есть только через Израиль и Стамбул) за классным контентом. Интервью само себя не снимет», — оправдывается ведущая. Если верить Собчак, на этот раз её поездка будет короткой и займет всего пару дней. В Сети, кстати, высказываются предположения, что в Латвии ведущая собирается встретиться с Чулпан Хаматовой, объявившей недавно об эмиграции. Не исключено, что Собчак хочет снять сюжет о жизни Чулпан после переезда.