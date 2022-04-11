Lego Star Wars: The Skywalker Saga графически значительно преобразилась в сравнении с The Complete Saga

Вадим Карасев





На прошлой неделе состоялся релиз Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Новая игра серии Lego Star Wars отлично воспринята критиками и игроками, на минувшей неделе она смогла занять сразу 4 позиции в ТОП-10 Steam по выручке, сместив с первого места Elden Ring.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga предлагает игрокам масштабную историю по 9 фильмам саги, и она значительно превосходит по количеству контента Lego Star Wars: The Complete Saga — игру, которая вышла в 2007 году. Может показаться, что в играх серии Lego Star Wars отличия игроков ждут только в плане контента и сюжета, а графически они практически не меняются. Это не так, и пользователь Youtube под ником ElAnalistaDeBits решил показать это наглядно.

Ниже можно посмотреть видео, которое показывает, насколько графически игра Lego Star Wars: The Skywalker Saga ушла далеко от проекта 2007 года выпуска. Улучшения видны абсолютно во всех аспектах — освещение, текстуры, модели персонажей. Игры имеют похожие визуальные эффекты, и в новой части они гораздо лучше.

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