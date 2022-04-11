Лунный день сегодня 11 апреля 2022 года

Вадим Карасев

Влияние Луны порой доставляет множество проблем, однако ее энергетику можно использовать себе во благо. Ежедневные советы астрологов помогут обрести уверенность и без труда справиться с намеченными делами.

Первый день недели обещает быть насыщенным на события. Сегодня позиция Луны не доставит много хлопот, а значит, наступает время для активных действий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют опираться на свои лучшие качества, чтобы не упустить новых возможностей и избежать конфликтных ситуаций.

Фаза Луны: 10 лунный день пройдет под влиянием растущей Луны в созвездии Льва. Энергетика этого понедельника подходит для активной работы как в деловой среде, так и в личной жизни, творческих занятий и обретения внутренней свободы.

Магнитные бури 11 апреля: сегодня солнечные ветра не достигнут магнитосферы Земли. Магнитных бурь на 11 апреля не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;развитие талантов;новые проекты;общение и романтика;духовные практики;прогулки;заключение сделок.агрессия;прокрастинация;жадность;уединение.

В понедельник астрологи рекомендуют оставить идею о генеральной уборке. Сегодня тратить время на наведение порядка во всем жилище не имеет смысла — энергетика Луны располагает к более важным делам, способным привести к новым успехам. Проветривание, влажная уборка и другие дела, выполнить которые можно быстро, будут актуальными. Те, кто затеет сегодня ремонт или переезд, могут столкнуться с непредвиденными трудностями.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Этот понедельник будет активным днем недели, а значит, одежду нужно выбирать более тщательно. Слишком яркие оттенки могут отвлекать поэтому астрологи рекомендуют отказаться от кислотных цветов. Удачу сегодня принесут яркие оранжевые, классические черно-белые, серые и графитовые оттенки. Талисманами дня выступят камни по Знаку Зодиака. Они усилят лучшие черты характера и будут активно помогать в достижении поставленных задач. Украшения этого дня — золото и платина. Благородные металлы придадут смелости, необходимой для привлечения счастья и удачи.

Любовь и общение в 10 лунный день

Этот день идеально подходит для романтического и дружеского общения. Астрологи рекомендуют не отказываться от свиданий и обязательно удивлять близких. Сегодня можно запросто разрешить все разногласия, если искать компромиссные решения и проявлять заботу. Тем, кто ищет свою любовь, на помощь придут безвредные белые заговоры. В этот понедельник нельзя ссориться и забывать о данных ранее обещаниях, чтобы сохранить гармоничные отношения в семье и деловой среде.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник можно смело начинать курс оздоровительных упражнений, посещать спа-центры и проводить время активно. Сегодня переутомиться будет сложно — союз растущей Луны во Льве дарит прилив сил, использовать которые можно по своему усмотрению. Избегать сегодня нужно любого негативаа6 мысли, эмоции и слова должны быть позитивно окрашены, чтобы удача не обошла стороной.

Финансы и работа 11 апреля

Этот понедельник подходит для любой работы. Творческие люди смогут преуспеть благодаря развитию спящих талантов. В деловой среде приветствуется коллективная работа, которая приведет к успехам гораздо быстрее. Заключать сделки сегодня также можно, однако астрологи рекомендую проверять документацию, чтобы исключить неточности, способные навредить в будущем. Финансовая активность не принесет вреда, если вкладывать средства в личное развитие, покупая курсы или поступая на обучение.