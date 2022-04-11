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Лунный день сегодня 11 апреля 2022 года

Лунный день сегодня 11 апреля 2022 года

Влияние Луны порой доставляет множество проблем, однако ее энергетику можно использовать себе во благо. Ежедневные советы астрологов помогут обрести уверенность и без труда справиться с намеченными делами.


Первый день недели обещает быть насыщенным на события. Сегодня позиция Луны не доставит много хлопот, а значит, наступает время для активных действий. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют опираться на свои лучшие качества, чтобы не упустить новых возможностей и избежать конфликтных ситуаций.

Фаза Луны: 10 лунный день пройдет под влиянием растущей Луны в созвездии Льва. Энергетика этого понедельника подходит для активной работы как в деловой среде, так и в личной жизни, творческих занятий и обретения внутренней свободы.

Магнитные бури 11 апреля: сегодня солнечные ветра не достигнут магнитосферы Земли. Магнитных бурь на 11 апреля не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
развитие талантов;
новые проекты;
общение и романтика;
духовные практики;
прогулки;
заключение сделок.

Что отпугнет успех в этот день


агрессия;
прокрастинация;
жадность;
уединение.

Домашние дела по лунному календарю

В понедельник астрологи рекомендуют оставить идею о генеральной уборке. Сегодня тратить время на наведение порядка во всем жилище не имеет смысла — энергетика Луны располагает к более важным делам, способным привести к новым успехам. Проветривание, влажная уборка и другие дела, выполнить которые можно быстро, будут актуальными. Те, кто затеет сегодня ремонт или переезд, могут столкнуться с непредвиденными трудностями.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Этот понедельник будет активным днем недели, а значит, одежду нужно выбирать более тщательно. Слишком яркие оттенки могут отвлекать поэтому астрологи рекомендуют отказаться от кислотных цветов. Удачу сегодня принесут яркие оранжевые, классические черно-белые, серые и графитовые оттенки. Талисманами дня выступят камни по Знаку Зодиака. Они усилят лучшие черты характера и будут активно помогать в достижении поставленных задач. Украшения этого дня — золото и платина. Благородные металлы придадут смелости, необходимой для привлечения счастья и удачи.

Любовь и общение в 10 лунный день

Этот день идеально подходит для романтического и дружеского общения. Астрологи рекомендуют не отказываться от свиданий и обязательно удивлять близких. Сегодня можно запросто разрешить все разногласия, если искать компромиссные решения и проявлять заботу. Тем, кто ищет свою любовь, на помощь придут безвредные белые заговоры. В этот понедельник нельзя ссориться и забывать о данных ранее обещаниях, чтобы сохранить гармоничные отношения в семье и деловой среде.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В понедельник можно смело начинать курс оздоровительных упражнений, посещать спа-центры и проводить время активно. Сегодня переутомиться будет сложно — союз растущей Луны во Льве дарит прилив сил, использовать которые можно по своему усмотрению. Избегать сегодня нужно любого негативаа6 мысли, эмоции и слова должны быть позитивно окрашены, чтобы удача не обошла стороной.

Финансы и работа 11 апреля


Этот понедельник подходит для любой работы. Творческие люди смогут преуспеть благодаря развитию спящих талантов. В деловой среде приветствуется коллективная работа, которая приведет к успехам гораздо быстрее. Заключать сделки сегодня также можно, однако астрологи рекомендую проверять документацию, чтобы исключить неточности, способные навредить в будущем. Финансовая активность не принесет вреда, если вкладывать средства в личное развитие, покупая курсы или поступая на обучение.

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По материалам: dailyhoro.ru

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