Малому бизнесу хотят дать приоритет при выкупе арендованной техники

00:27 Автор: Екатерина Кутузова

Законопроект: № 1065429-7

Малому и среднему бизнесу хотят предоставить приоритет при приобретении в собственность государственного и муниципального движимого имущества, находящегося у них в пользовании. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Сейчас малый и средний бизнес имеет преимущественное право на выкуп по рыночной стоимости помещений, которые они добросовестно арендуют более двух лет.

На сегодняшний день у субъектов малого и среднего предпринимательства в возмездном и безвозмездном пользовании также находится движимое имущество, рыночная стоимость которого превышает 500 тысяч рублей, — это сельскохозяйственная, строительная и иная техника.

«При этом субъекты малого предпринимательства, у которых это имущество находится в пользовании, не располагают необходимыми финансовыми ресурсами для конкуренции на открытых торгах с крупными организациями», — указано в документе.

Фактически они поставлены на грань выживания, так как в сложившейся ситуации не в состоянии сохранить за собой технику, а исполнительные органы государственной власти субъектов и органы местного самоуправления не вправе предоставить им какие-либо преимущества при продаже данного имущества на открытых конкурсах или аукционах.





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«Принятие данного законопроекта позволит оказать адресную государственную поддержку предприятиям малого бизнеса, особенно сельхозпредприятиям осуществляющим свою деятельность в регионах с резко континентальным климатом, посредством установления преференции на участие в приватизации, заключающейся в введении специального внеконкурсного способа приватизации — выкупа указанными субъектами государственного или муниципального движимого имущества находящегося у них в пользовании в течение не менее чем одного года», — отметили авторы.

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