Милош Бикович рассказал, как жил под бомбежками

Актер Милош Бикович рассказал, как пережил войну. Звезда самого кассового фильма России «Холоп» Милош Бикович рассказал в интервью Ирине Шихман о том, как ему пришлось в детстве пережить бомбардировки НАТО. «Не дай бог никому такое пережить… Я помню бомбежки, мы сидели в убежищах. Мы прятались под стол, звучали сирены, это страшно», — рассказал артист.Милош Бикович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом Бикович подчеркнул, что народ Сербии, наоборот, это сплотило. «Мы стали близкими. Ты по-другому начинаешь воспринимать реальность», — добавил Милош. Напомним, в 1999 году начались бомбардировки Югославии силами НАТО. В результате военных действий погибли десятки тысяч человек. Две трети пострадавших — мирные жители.