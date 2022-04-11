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Милош Бикович рассказал, как жил под бомбежками

Милош Бикович рассказал, как жил под бомбежками
Актер Милош Бикович рассказал, как пережил войну. Звезда самого кассового фильма России «Холоп» Милош Бикович рассказал в интервью Ирине Шихман о том, как ему пришлось в детстве пережить бомбардировки НАТО. «Не дай бог никому такое пережить… Я помню бомбежки, мы сидели в убежищах. Мы прятались под стол, звучали сирены, это страшно», — рассказал артист.
Милош Бикович - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» При этом Бикович подчеркнул, что народ Сербии, наоборот, это сплотило. «Мы стали близкими. Ты по-другому начинаешь воспринимать реальность», — добавил Милош. Напомним, в 1999 году начались бомбардировки Югославии силами НАТО. В результате военных действий погибли десятки тысяч человек. Две трети пострадавших — мирные жители.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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