Мотивирующие цитаты для Тельцов

Вадим Карасев

У Тельцов редко бывают проблемы с мотивацией. Но периодически им все же требуется помощь в этом направлении. Астрологи предлагают ознакомиться с несколькими важными цитатами великих людей, которые идеально подходят представителям данного Знака.

Ранее мы уже рассказывали о трех секретах счастья для каждого из Знаков Зодиака. Это ключи, отпирающие любые двери, но, как известно, нам еще нужно найти эти двери и прийти к ним. В этом Тельцам помогут цитаты, описанные далее.

«Кто боится страданий, тот уже страдает от своего страха». Тельцам не нужно бояться проблем. Люди данного Знака впадают в депрессию, когда что-то идет не по плану, но в этом нет ничего плохого. Страдания и проблемы есть у всех. Истинное счастье наступает, когда эти проблемы уходят.

Мать Тереза как-то сказала: «Многие полагают, что быть бедным — значит быть без еды, одежды и крыши над головой. На самом же деле, бедность — это когда мы никому не нужны, никем не любимы и никому не интересны». Тельцы так сильно стремятся к богатству и статус, что порой забывают о том, что деньги не дают им друзей. Не нужно ставить финансовую сферу на пьедестал и во главу всему. Любовь и дружба превыше всего. Тот Телец, который об этом помнит, всегда на голову выше остальных представителей этого Знака.

«Жизнь предельно проста, хоть нам и свойственно всё усложнять». Тельцам не стоит казаться все вокруг самыми лучшими и пытаться лезть из кожи вон. Нужно просто быть собой. Так к ним начнут тянуться все вокруг.

«Если вы не можете изменить что-то, то просто поменяйте свой взгляд на это». Счастье Тельцов определяется их отношением к миру и ко всему происходящему. Порой им кажется, что они должны что-то сделать, но это не приносит никаких плодов. Это значит, Что нужно просто пересмотреть свои взгляды.

«Вчера — это уже история, завтра — это пока ещё загадка, сегодня — это дар Бога, поэтому мы называем это настоящим». Тельцы часто утопают в мыслях о прошлом, в сожалениях, либо, наоборот, слишком сильно фокусируются на грезах и мечтах. Если эти люди начнут жить прямо здесь и сейчас, их производительность резко увеличится.

«Когда одна дверь закрывается, открывается другая, но мы часто не замечаем этого». Тельцам необходимо мотивировать себя тем, что Вселенная никогда не лишает нас возможностей. Если не получается сделать что-то, значит, нужно попробовать сменить фокус внимания.

«Логика может привести вас от пункта „А“ к пункту „Б“, а воображение приведет вас куда угодно». Тельцы — мастера логики и построения причинно-следственных связей, но их воображение также довольно сильно. Важно помнить, что оно может открыть перед ними любые двери и сделать их поистине счастливыми.

«Победа — это еще не всё. Старайтесь побеждать постоянно, чтобы стать лучше других». Тельцам свойственно успокаиваться после первой победы. Успех — это не последний, а самый первый шаг к счастью и всеобщему признанию.