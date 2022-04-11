Мурашко: Запасы лекарств для льготников созданы более чем на 8-12 месяцев

23:00 Автор: Наталия Васильева

Источник: ТАСС

Запасы лекарств для льготных категорий граждан сформированы больше чем на 8-13 месяцев. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале "Россия 1«, передает ТАСС.

По словам министра, на складах и в медорганизациях есть достаточное количество лекарств, по ряду препаратов заключены уже двух-, трехлетние договоры.

Мурашко уточнил, что были определенные моменты, когда оптовики „придерживали“ препараты, не выводя их в аптеки сразу, но сегодня ситуация стабилизировалась.





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Держатели регистрационных удостоверений продолжают поставки лекарств в Россию, но тем не менее в свете возникающих проблем с логистикой перед фармотраслью поставлена задача по локализации производства лекарств в РФ. «Как аналогов, дженериковых препаратов, так и в том числе оригинальных препаратов, но влияющих на те же группы заболеваний, по которым используются и импортные», — добавил министр.

По его данным, до 80% жизненно важных лекарств с различной степенью локализации производят в РФ, при этом для ряда препаратов необходимы поставки субстанций из-за границы, поэтому в России была принята процедура по ускоренной адаптации уже имеющихся фармсубстанций для последующей регистрации.

#лекарства

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