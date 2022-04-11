Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы

Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Звезда «Универа», 35-летняя актриса Настасья Самбурская решила показать, как изменилась ее фигура в результате активных занятий спортом. Настасья Самбурская  в последнее время увлеклась спортом и совершенствованием своей фигуры. Актриса регулярно демонстрирует своим поклонникам, как она тренируется и признается, что употребляет в еду протеин для поддержания фигуры. Артистка решила показать поклонникам, как изменилась ее фигура благодаря упорным занятиям. Самбурская опубликовала два снимка с разницей в восемь лет. На первом фото Настасья запечатлена в студенческом коридоре в обнимку со знакомой. На заднем плане видна вывеска с указателем на столовую. Телезвезда призналась, что в студенческие годы слишком часто ее посещала.
Настасья Самбурская 8 лет назад           Настасья Самбурская сейчас     «2014 год. Кто-то спрашивал меня сегодня показать фотографию, когда я была толстой», — написала Самбурская. Затем Настасья поделилась свежим селфи, запечатлевшись в нижнем белье, демонстрируя аккуратный пресс и элегантные ключицы. «А это сейчас», — с гордостью отметила актриса.
Настасья Самбурская Кстати, недавно Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и купила ярко-красный мотоцикл. Актриса признавалась, что всегда мечтала разъезжать по городу на собственном байке.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Лунный день сегодня 12 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 12 апреля 2022 года
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет
Почему болеют домашние растения: несколько важных примет
16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут только самые смелые девушки
16 странных тенденций оформления бровей, решиться на которые смогут
Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Анна Хилькевич призналась, почему не сбежала за рубеж
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы
В The Gunk на Xbox добавили русскую локализацию
В The Gunk на Xbox добавили русскую локализацию
Новые факты указывают, что Stoic Studios работает над эксклюзивом Xbox
Новые факты указывают, что Stoic Studios работает над эксклюзивом Xbox
Виктория Боня посмеялась над модным брендом
Виктория Боня посмеялась над модным брендом
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане
Екатерина Гордон рассказала, как ее поженили с Митей Фоминым
Екатерина Гордон рассказала, как ее поженили с Митей Фоминым
По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет
По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox

Топ на сегодня

Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий
Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Сын Сергея Жукова начал работать в театре

Еще по теме

Вес Настасьи Самбурской удивил её поклонников
Настасья Самбурская: " Я не уводила мужей из семей"
Актриса Настасья Самбурская заявила, что вышла замуж
Настасья Самбурская увлеклась боксом