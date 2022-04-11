Настасья Самбурская показала, какой была в студенческие годы

Звезда «Универа», 35-летняя актриса Настасья Самбурская решила показать, как изменилась ее фигура в результате активных занятий спортом. Настасья Самбурская в последнее время увлеклась спортом и совершенствованием своей фигуры. Актриса регулярно демонстрирует своим поклонникам, как она тренируется и признается, что употребляет в еду протеин для поддержания фигуры. Артистка решила показать поклонникам, как изменилась ее фигура благодаря упорным занятиям. Самбурская опубликовала два снимка с разницей в восемь лет. На первом фото Настасья запечатлена в студенческом коридоре в обнимку со знакомой. На заднем плане видна вывеска с указателем на столовую. Телезвезда призналась, что в студенческие годы слишком часто ее посещала.Настасья Самбурская 8 лет назад Настасья Самбурская сейчас «2014 год. Кто-то спрашивал меня сегодня показать фотографию, когда я была толстой», — написала Самбурская. Затем Настасья поделилась свежим селфи, запечатлевшись в нижнем белье, демонстрируя аккуратный пресс и элегантные ключицы. «А это сейчас», — с гордостью отметила актриса.Настасья Самбурская Кстати, недавно Настасья Самбурская исполнила давнюю мечту и купила ярко-красный мотоцикл. Актриса признавалась, что всегда мечтала разъезжать по городу на собственном байке.