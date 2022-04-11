Наталья Рудова отравилась в дорогом ресторане

Актриса Наталья Рудова рассказала, что с ней произошло после посещения солидного ресторана. После съемок в шоу «Однажды в Африке», где Наталья Рудова жила впроголодь (согласно правилам игры, участники сами добывают себе еду, выполняя различные задания), актриса наслаждается благами цивилизации. На днях звезда встретилась с подругой в одном из дорогих ресторанов Жуковки. Там Наталья отведала морепродуктов. Как выяснилось, зря. Еда оказалась несвежей, и Рудова слегла дома с сильнейшим отравлением. «Лежу весь день в кровати «умираю»😭😭😭 Вчера отравилась в ресторане «Марио» в Жуковке, собственно не только я, но и моя подруга. Как мне плохо», - поделилась Рудова.Наталья Рудова «Все еще не могу есть, болит желудок😭2 дня насмарку ! Не ешьте свежие морепродукты в ресторанах сейчас! Даже в самых лучших! – продолжила актриса. - Состояние так себе, слабость еще есть. Но работать надо🎬 2 дня на смарку-это самое печальное😔». Отравление пришлось на последний съемочный день Рудовой (звезда снимается в сериале «Рынок шкур»), так что Наталье не пришлось прерывать работу из-за своего состояния. К слову, звезда очень тепло отзывалась о съемках в сериале. Партнером Натальи был Павел Прилучный. Рудова рассказала о том, как работала с актером над сериалом, в котором изобилуют провокационные и откровенные сцены.Наталья Рудова и Павел Прилучный «Есть такое понятие, как удобный партнер. Вот Паша — очень удобный и очень заботливый партнер, с ним безумно приятно работать. Большой профессионал», — высказалась о нем знаменитость. Стоит отметить, что откровенность некоторых сцен настолько зашкаливала, что известный блогер Елена Миро даже обратилась после их просмотра к бывшей жене Павла Агате Муцениеце. Скандальный блогер заявила, что Агате наверняка вновь придется бороться за мужа.