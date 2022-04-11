Новые факты указывают, что Stoic Studios работает над эксклюзивом Xbox

Вадим Карасев





О том, что команда Stoic Studios работает над эксклюзивом для Xbox, говорили инсайдеры еще в прошлом году. Даже появлялось кодовое название проекта, который создается студией — Project Belfry. По слухам, это будет экшен-проект с боковой прокруткой, в котором игроков ждет большой открытый мир для исследования, а в качестве главной базы будет выступать колокольня.

На данный момент игра еще официально не анонсирована, но появились новые факты, которые указывают, что Stoic Studios действительно работает над каким-то продуктом для Xbox. На сайте студии обнаружили вакансию инженера пользовательского интерфейса специально для работы с устройствами «PC и Xbox».

Напомним, что команда Stoic Studios известна, в первую очередь, трилогией The Banner Saga.