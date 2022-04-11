Оксана Акиньшина высказалась о феминизме: "Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми"

Вадим Карасев

Актриса Оксана Акиньшина дала интервью изданию Esquire — вместе со своим партнером по сериалу "The Телки" Милошем Биковичем она рассказала о новом проекте, а также поделилась своим мнением о современном феминизме и проблемах во взаимоотношениях мужчин и женщин.

Так, Акиньшина предположила, что российские женщины не умеют быть счастливыми на биологическом уровне.

Феминизм в России отличается от феминизма Европы и США. Да, он как будто бы основан на идеях равенства, пришедших из Европы, но копнуть глубже — там найдутся жертвенность и обида, унаследованные от родителей. У наших бабушек и мам были послевоенные браки, зачастую более рациональные, чем чувственные. Замуж выходили из-за долга, обстоятельств, но не из-за искреннего желания и не от всеобъемлющей любви. И воспитывали так дочерей. Холодные женщины воспитаны холодными матерями, не позволяющими себе выражать любовь. Это неразвитость психики, что ли, неумение наслаждаться жизнью. Вот и получается, что российские женщины биологически не умеют быть счастливыми. <...> У женщин столько невысказанных обид, что лучше притвориться, что им и одним хорошо,

— отметила актриса.





Оксана Акиньшина

Акиньшина также согласилась с мнением Биковича, который сказал, что "феминистская повестка сталкивает мужчин и женщин лбами, что неестественно".

Да, это какая-то война. Я очень категорично отношусь к этой тенденции, потому что человеческие взаимоотношения, базовые понятия — забота, уважение, дружба — стираются. Все воюют, а не созидают, к сожалению. <...> Мне кажется, женщин можно поддержать совсем другим, менее агрессивным путем. В конце концов, вряд ли наступит момент, когда мы с мужчинами будем писать в одном туалете. <...> Нам как будто банально запрещают проявлять нежность, заботу,

— поделилась Оксана.

Сериал снят по книге Сергея Минаева, посвященной эпохе нулевых, но, по мнению Акиньшиной, описанные там персонажи никуда не делись.

Конечно, "телки" никуда не исчезли, просто сейчас честно заявляют о себе — не прикидываются, не играют, договариваются с мужчинами на берегу,

— сказала актриса.





Акиньшина и ранее делала громкие заявление о феминизме, высказывая скорее антифеминистические взгляды. Так, актриса отмечала, что ей "безразличны идеи феминизма", и называла его "проблемой некрасивых женщин".

Акиньшина дважды была замужем: первым ее мужем был генеральный директор пиар-компании Дмитрий Литвин, от которого актриса родила сына Филиппа, а вторым — кинопродюсер Арчил Геловани, в браке с которым родились сын Константин и дочь Эмми.

В 2018 году Оксана объявила о разводе с Геловани, однако затем появилась информация, что супруги помирились. Осенью 2020 года в прессе заговорили о романе Акиньшиной и Данилы Козловского: пару видели вместе на отдыхе, они также вдвоем посещали и некоторые светские мероприятия. Свои отношения актеры не комментируют.

Надя Бесчетникова