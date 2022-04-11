Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Оксана Акиньшина высказалась о феминизме: "Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми"

Оксана Акиньшина высказалась о феминизме: "Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми"

Оксана Акиньшина высказалась о феминизме: "Российские женщины биологически не умеют быть счастливыми"

Актриса Оксана Акиньшина дала интервью изданию Esquire — вместе со своим партнером по сериалу "The Телки" Милошем Биковичем она рассказала о новом проекте, а также поделилась своим мнением о современном феминизме и проблемах во взаимоотношениях мужчин и женщин.

Так, Акиньшина предположила, что российские женщины не умеют быть счастливыми на биологическом уровне.

Феминизм в России отличается от феминизма Европы и США. Да, он как будто бы основан на идеях равенства, пришедших из Европы, но копнуть глубже — там найдутся жертвенность и обида, унаследованные от родителей. У наших бабушек и мам были послевоенные браки, зачастую более рациональные, чем чувственные. Замуж выходили из-за долга, обстоятельств, но не из-за искреннего желания и не от всеобъемлющей любви. И воспитывали так дочерей. Холодные женщины воспитаны холодными матерями, не позволяющими себе выражать любовь. Это неразвитость психики, что ли, неумение наслаждаться жизнью. Вот и получается, что российские женщины биологически не умеют быть счастливыми. <...> У женщин столько невысказанных обид, что лучше притвориться, что им и одним хорошо,

— отметила актриса.


Оксана Акиньшина

Акиньшина также согласилась с мнением Биковича, который сказал, что "феминистская повестка сталкивает мужчин и женщин лбами, что неестественно".

Да, это какая-то война. Я очень категорично отношусь к этой тенденции, потому что человеческие взаимоотношения, базовые понятия — забота, уважение, дружба — стираются. Все воюют, а не созидают, к сожалению. <...> Мне кажется, женщин можно поддержать совсем другим, менее агрессивным путем. В конце концов, вряд ли наступит момент, когда мы с мужчинами будем писать в одном туалете. <...> Нам как будто банально запрещают проявлять нежность, заботу,

— поделилась Оксана.

Сериал снят по книге Сергея Минаева, посвященной эпохе нулевых, но, по мнению Акиньшиной, описанные там персонажи никуда не делись.

Конечно, "телки" никуда не исчезли, просто сейчас честно заявляют о себе — не прикидываются, не играют, договариваются с мужчинами на берегу,

— сказала актриса.


Акиньшина и ранее делала громкие заявление о феминизме, высказывая скорее антифеминистические взгляды. Так, актриса отмечала, что ей "безразличны идеи феминизма", и называла его "проблемой некрасивых женщин".

Акиньшина дважды была замужем: первым ее мужем был генеральный директор пиар-компании Дмитрий Литвин, от которого актриса родила сына Филиппа, а вторым — кинопродюсер Арчил Геловани, в браке с которым родились сын Константин и дочь Эмми.

В 2018 году Оксана объявила о разводе с Геловани, однако затем появилась информация, что супруги помирились. Осенью 2020 года в прессе заговорили о романе Акиньшиной и Данилы Козловского: пару видели вместе на отдыхе, они также вдвоем посещали и некоторые светские мероприятия. Свои отношения актеры не комментируют.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 11 по 17 апреля 2022 года
Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом
Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Мотивирующие цитаты для Тельцов
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Жена Моргенштерна обнажилась на пляже
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Бывший муж Ксении Бородиной рассказал о своей эмиграции
Александр Васильев рассказал, что носить в условиях санкций
Александр Васильев рассказал, что носить в условиях санкций
Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика
Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика
Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий
Денежные аффирмации для Знаков Зодиака разных стихий
Лунный день сегодня 11 апреля 2022 года
Лунный день сегодня 11 апреля 2022 года
Ксения Новикова рассказала, как ее унижала Ольга Орлова в группе «Блестящие»
Ксения Новикова рассказала, как ее унижала Ольга Орлова в группе
Жена Глеба Матвейчука выступила против Анастасии Макеевой
Жена Глеба Матвейчука выступила против Анастасии Макеевой

Топ на сегодня

Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля + релизы в Game Pass
Эти 10 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 12-15 апреля +
Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца
Дочь Евгения Петросяна пошла против своего отца
Анна Семенович призналась, из-за чего готова бросить мужчину
Анна Семенович призналась, из-за чего готова бросить мужчину
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Square Enix официально анонсировали Kingdom Hearts IV
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox
Certain Affinity ищет сотрудников для разработки под Xbox

Еще по теме

Беременная Акиньшина рассказала, как лучший мужчина заботится о ней
Оксана Акиньшина сводила мужа на рыбалку (фото)
Оксана Акиньшина разочарована новым образом жизни экс-возлюбленного Сергея Шнурова
Оксана Акиньшина и Сергей Шнуров флиртуют в комментариях под фотографией