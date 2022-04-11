Ольга Бузова переживает горечь и боль

Ведущая и певица Ольга Бузова переживает утрату. Неделю назад не стало любимицы артистки — собаки по кличке Челси. Все это время ее звездная хозяйка не может успокоиться и плачет сутки напролет. 36-летняя экс-ведущая «ДОМа-2» всегда делится с публикой и радостными, и грустными моментами жизни. Так, Ольга с огромной болью поделилась в соцсетях известием о том, что умерла ее любимица — шпиц по кличке Челси. «Горечь и боль следуют за любой смертью. Когда мы теряем собаку, мы теряем наше будущее. Никогда больше она не прибежит будить меня утром, больше не будет наших совместных прогулок... Просто никогда… Они уходят, это неизбежно, но не легче от осознания этого, совсем не легче… Не стало моей Челси. Неожиданно, несправедливо, неправильно», — писала артистка.Ольга Бузова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» С того момента ее жизнь окрасилась в серые тона, и она уже не может радоваться обычным вещам. Как призналась Бузова, ей все сложнее оставаться наедине с собой. Звезда опубликовала видео, где обнимает подушку с изображением питомца и рыдает. Публикацию Ольга подписала душераздирающе: «После того, как ушла моя Челси, это происходит каждый раз, когда я остаюсь одна. Время ни хрена ничего не лечит». Подписчики блондинки не остались в стороне и сочли важным поддержать кумира в трудный момент, ведь среди них оказалось много тех, кто столкнулся с такой же потерей. «Как же мне ее жалко, как же я ее понимаю»; «Оля, держитесь! Трудно терять своих любимых питомцев»; «Понимаю тебя, дорогая. Так тяжело терять хвостика», — пишут фолловеры.