По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет

Вадим Карасев





Когда компания Microsoft на старте Xbox One только начинала выдавать игрокам по 4 игры в рамках программы Games With Gold, она еще тогда сообщила о правилах, по которым игроки будут получать доступ к проектам. А именно, игры, которые выдаются по Games With Gold и являются проектами с Xbox и Xbox 360, остаются навсегда за игроками, тогда как проекты с Xbox One доступны игрокам только в тот момент, когда активна подписка Xbox Live Gold.

С тех пор у Xbox появилось много новых игроков, которые могут быть не знакомы с этими правилами. Один из ведущих инженеров Xbox Эден Мари в Twitter еще раз разъяснила эти правила: