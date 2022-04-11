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По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет

По Games With Gold игры с Xbox 360 принадлежат игрокам, а игры с Xbox One — нет


Когда компания Microsoft на старте Xbox One только начинала выдавать игрокам по 4 игры в рамках программы Games With Gold, она еще тогда сообщила о правилах, по которым игроки будут получать доступ к проектам. А именно, игры, которые выдаются по Games With Gold и являются проектами с Xbox и Xbox 360, остаются навсегда за игроками, тогда как проекты с Xbox One доступны игрокам только в тот момент, когда активна подписка Xbox Live Gold.

С тех пор у Xbox появилось много новых игроков, которые могут быть не знакомы с этими правилами. Один из ведущих инженеров Xbox Эден Мари в Twitter еще раз разъяснила эти правила:

К вашему сведению, поскольку я видела путаницу: игры для Xbox One и Series X|S, заявленные как «Игры по Games With Gold», вы в них можете играть, только пока активна ваша подписка Gold или Game Pass Ultimate. Игры 360/OG останутся у вас даже после окончания подписки. Так было всегда.

Предоставление полного права собственности на игры 360/OG — это особенность Games with Gold, появившаяся на Xbox 360, которая не поддерживала и не поддерживает лицензии на основе подписки. Таким образом, Games with Gold продолжает приносить пользу людям, которые все еще играют на Xbox 360.

Именно поэтому 360/OG Games with Gold отображаются в разделе всех принадлежащих мне игр в разделе «Мои игры и приложения» на консолях Xbox One и Series X|S, а не в разделе Games with Gold.

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По материалам: newxboxone

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