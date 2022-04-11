Подросшую дочь-именинницу Агнии Дитковските показала Татьяна Лютаева

33-летняя актриса Агния Дитковските скрывает свою дочь. Зато ее мама Татьяна Лютаева показала Нику, которой исполнилось 5 лет. Агния Дитковските после развода с Алексеем Чадовым закрыла ото всех свою личную жизнь.Звезда не показывает поклонникам своих детей, которых у нее уже трое. Это за Агнию Дитковските делает ее мама, актриса Татьяна Лютаева. Звезда киносаги о гардемаринах публикует на своей странице в соцсети фотографии и видео с участием внуков — сына и дочери Агнии. Поделилась кадрами с участием подросшей внучки Татьяна Лютаева и в этот понедельник, 11 апреля. Сделала она это в честь дня рождения девочки — Нике исполнилось пять лет. В кадре хорошенькая малышка с длинными кудрявыми волосами и бездонными карими глазами читает стихотворение Роберта Рождественского «Баллада о маленьком человеке».Дочь Агнии Дитковските - Ника «Роберт Рождественский. Нике 5 лет. Одна ошибка — «каска» вместо «шлем», — подписала видео Татьяна Лютаева. Ранее Татьяна впервые рассказала о «тайной» внучке. Она отметила, что малышке передался артистический талант и тяга к творчеству. Звездная бабушка обожает проводить время с внуками. Артистка призналась, что часто берет старших детей Дитковските с собой на отдых.Татьяна Лютаева с внучкой Никой - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Напомним, летом 2021 года Агния Дитковските вышла замуж за бизнесмена Богдана Панченко, а в ноябре родила третьего ребенка, его пол и имя неизвестны.По версии инсайдеров, это девочка. Первенец Агнии, сын Федор, появился в браке актрисы с Алексеем Чадовым. Об отце дочери Ники, которая родилась в 2017 году, Агния Дитковските предпочитает не распространяться.