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Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика

Полнолуние в апреле 2022 года: дата и характеристика

Полнолуние — один из самых важных дней лунного месяца. Это его кульминация, так что астрологи советуют следовать простым рекомендациям, которые помогут прожить этот день в апреле правильно.


Забегая вперед, стоит сказать, что в этот день нельзя сидеть без дела. Астрологи считают, что грядущее Полнолуние идеально подойдет для очистки кармы и для постановки новых долгосрочных целей.

Что за Полнолуние ждет нас в апреле

Намечено оно на 16 апреля. Это будет суббота, поэтому вероятность появления проблем будет минимальной. Более того, период максимальной активности ночного светила пройдет под эгидой Весов. Это очень хорошее положение ночного светила в период энергетического максимума.

Пребывая в Весах, полная Луна не сможет доставить нам столько проблем, сколько могла бы. В целом суббота будет достаточно благоприятным днем. Многих из нас посетят позитивные мысли. Луна поможет активизироваться в любовной сфере, достичь взаимопонимания в отношениях.

Ситуация может осложниться Марсом. Красная планета за день до Полнолуния переходит в Знак Рыб, в котором чувствует себя, откровенно говоря, не самым лучшим образом. Это значит, что в субботу нам, возможно, придется устроить еще один день активности, чтобы разобраться с проблемами, которые появятся в пятницу.


Главные советы астрологов на 16 апреля

Прежде всего необходимо помнить о том, что эта суббота создана специально для того, чтобы напомнить нам о самых важных вещах в нашей жизни. Полная Луна будет стараться указывать верный путь в любви, в делах, в работе. Не исключено, что многие из нас поймут, в каком направлении им стоит дальше двигаться.

Старайтесь ни в коем случае не поддаваться искушениям. Если в эту субботу воздержаться от вредных привычек, можно избавиться от них. Если потакать им, то можно увязнуть в этой трясине еще сильнее.

В общении с окружающими людьми астрологи советуют проявлять поменьше настойчивости. В такие дни как 16 апреля лучше не навязывать никому свою волю. Нужно пытаться договариваться и поменьше проявлять агрессии. В противном случае ваши планы пойдут крахом.

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По материалам: dailyhoro.ru

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