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Программы капремонта многоквартирных домов предлагают освободить от НДС

Программы капремонта многоквартирных домов предлагают освободить от НДС

13:59  Автор: Варвара Комарова


Источник: ТАСС



В Министерстве строительства и ЖКХ прорабатывает предложение по освобождению программ капитального ремонта многоквартирных домов от НДС. Об этом сообщил глава ведомства Ирек Файзуллин на презентации всероссийской программы «Пять шагов для городов», передает ТАСС.

«Мы сейчас прорабатываем меры, которые позволят несколько изменить подходы к капитальному ремонту и исполнению этой программы. Это в том числе связано с некоторым увеличением финансирования, связанным с освобождением этой программы от НДС», — сказал министр.

Также речь идет о снижении числа обязательных видов работ по капремонту, добавил Файзуллин. По его словам, региональные операторы смогут «более широко» подойти к выбору задач, которые будут реализовываться в рамках программ.

В марте стало известно, что Правительству хотят дать дополнительные полномочия по регулированию выдачи документов и согласований, необходимых для градостроительной деятельности и строительства в 2022 году. Законопроект об этом Госдума приняла в первом чтении. Предполагается, что эта мера поможет приоритетным инфраструктурным проектам по модернизации, в том числе в увязке со сроками строительства.

Сроки подписания акта о капремонте будут устанавливать в регионах




#строительство #капремонт

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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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