Работу Mass Effect 3 на Unreal Engine 5 показали на видео

Вадим Карасев





Unreal Engine 5 сейчас становится доступен все большему количеству специалистов и энтузиастов. Некоторые игроки и разработчики экспериментируют с движком, в том числе используя его возможности для улучшения своих любимых игр.

Ниже можно посмотреть видео, в котором демонстрируется работа игры Mass Effect 3, а точнее локация Омега, на Unreal Engine 5. Пользователь, который создал эту демонстрацию, известен под ником Leo Torres на ArtStation. Он никак не связан с Bioware, и эта работа является его любительским экспериментом. Он отмечает, что в видео сцена с полностью динамическим освещением, с использованием технологий Nanite и Lumen для отражений и глобального освещения.

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Напомним, недавно состоялся полноценный релиз движка Unreal Engine 5. Ранее создатели Gears представили свою новую демонстрацию на новом движке от Epic Games.