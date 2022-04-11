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Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом

Создатели Cyberpunk 2077 работают над крупным DLC и другим контентом


После выхода патча 1.5 для Cyberpunk 2077 в начале этого года, о проекте студии CD Projekt RED не поступало почти никакой новой информации. Но работа над игрой ведется, и сейчас создатели Cyberpunk 2077 сосредоточены на дополнительном контенте, после полутора лет, потраченных на исправление проблем с игрой.

В рамках стрима Павел Саско, директор по дизайну квестов Cyberpunk 2077, рассказал, что сейчас команда работает над крупным DLC и другим дополнительным контентом, плюс все еще ведутся работы по улучшению игры:

Уверяю, мы работаем над большим дополнением, а также над другим контентом для вас, помимо самого DLC. И в этом отношении ничего не изменилось, мы всё ещё улучшаем игру, потому что понимаем, что нам есть над чем поработать.

По словам Саско, он буквально каждый день «проверяет квесты», и работа активно ведется, но пока сроки выхода DLC назвать специалист CD Projekt RED не может.

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По материалам: newxboxone

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