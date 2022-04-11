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Сын Сергея Жукова начал работать в театре

Сын Сергея Жукова начал работать в театре
Певец Сергей Жуков пристроил сына в театр. Фронтмен группы «Руки вверх!» артиста похвасталась своим сыном Энджелом. Знаменитость признался, что его наследник смог получить роль в театре. Мальчик исполняет роль пса Тотошки в спектакле «Волшебник Изумрудного города». Энджел выступает в Детском музыкальном театре юного актера в Москве. К слову, отец юного артиста не пропускает выступления наследника. Жена Регина тоже обожает смотреть из зрительного зала на своего сына.
Сергей Жуков с семьей - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Жуков отметил, что сыну пришлось показать свои актерские и вокальные данные, чтобы получить желанную роль. «На каждую роль был серьезный кастинг, оценивали не только сценическое мастерство, но и голос. А от роли пса Тотошки требовался еще и звонкий лай, с чем, как вы поняли, Энджел справился на отлично», — заявил Сергей Жуков в своих социальных сетях. Напомним, ранее Сергей Жуков возмутился по поводу отмены выступлений российских паралимпийцев. Артист заступился за спортсменов с ограниченными возможностями, которые не смогли соревноваться этой зимой.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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