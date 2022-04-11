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Тимур Батрутдинов пошутил над своей свадьбой

Тимур Батрутдинов пошутил над своей свадьбой
Шоумен Тимур Батрутдинов рассказал, кто будет петь на его свадьбе. Артист с легкостью очаровывает девушек. Несмотря на толпы поклонниц сердце знаменитого шоумена по-прежнему свободно. На этот счет комик часто шутит. В этот раз он намекнул, что не собирается расставаться со холостяцким статусом. Часто попытки создать семью заканчивались разладом. Поклонники считают, что спутницы Тимура были с ним в отношениях только из-за финансовой выгоды или чтобы получить свой кусочек славы. На личном фронте резидента «Comedy club» давно затишье. Ранее он признавался, что даже встречался с несколькими девушками одновременно, а потом сбегал от них, не объясняя причину. Найти свою любовь бывший КВНщик пытался и на популярном телепроекте. В финале третьего сезона шоу «Холостяк» на ТНТ старался поближе узнать каждую участницу и в итоге выбрал студентку из Казани Дарью Канануху. Но им не хватало времени на личную жизнь и оба разошлись по взаимному желанию.
Тимур Батрутдинов - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» В 2019 году Тимур надеялся обрести личное счастье на проекте «План Б» на ТНТ. До финала дошли две девушки, но ни одну из них Батрутдинов не выбрал. Потом были эпатажные видео и фото с Ольгой Бузовой. Артисты открыто демонстрировали свои чувства и всеми усилиями сеяли слухи о возможном романе. Однако дальше этого дело не зашло, их связывала только дружба. Шоумен искренне верит в институт семьи, где жена обязательно должна быть верной и заботливой матерью. Сейчас Тимуру 44 года и он до сих пор не женат. Юморист не отчаивается и иронично высказывается о своем статусе. Недавно он стал участником шоу «Музыкальная интуиция» на ТНТ. После выступления одного из героев, он признался: «Хочу, чтобы Тимати спел на моей свадьбе, то есть никогда». Павел Воля тогда подметил, что Тимати и Батрутдинов оба тезки, оба в активном поиске, еще и одной национальности. Напомним, Тимати также как и Тимур искал любовь на телепроекте. В финале восьмого сезона шоу «Холостяк», стоя на крыше дубайского небоскреба рэпер подарил кольцо Катерине Сафаровой. Первое время они за ручку появлялись на публике, но ничего не сложилось. В отличие от Батрутдинова 38-летний исполнитель хита «Ключи от рая» растит двоих детей. Артисту по нраву девушки исключительно модельной внешности. Недавно он был замечен в компании брюнетки Валентины, а до этого отдыхал на Мальдивах с Сашей Дони.    
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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