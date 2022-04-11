В Иркутской области проходят программы ранней профориентации

В Свирском электромеханическом техникуме (Иркутская область) прошла профориентационная программа «Учимся готовить» для дошкольников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В течение трех недель ребята посещали занятия в техникуме, по окончании обучения они продемонстрировали свои знания и умения родителям.

Юные кулинары научились резать ингредиенты для салатов, готовить заправку, фаршировать блины разными начинками и правильно подавать блюда.

«Группы мы набираем совсем небольшие, 4–5 человек, потому что дети совсем еще маленькие и каждый требует огромного внимания со стороны преподавателя. Желающих у нас много, поэтому до конца года проведем такие курсы еще два раза», – сказала директор техникума Ольга Лобанова.

Акция «Неделя профессиональных проб» в регионе проводится на базе организаций СПО в апреле и октябре. Ближайшие занятия стартуют 18 апреля.