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В The Gunk на Xbox добавили русскую локализацию

В The Gunk на Xbox добавили русскую локализацию


В конце прошлого года игра The Gunk вышла на Xbox и PC. Но на старте игроки не обнаружили в проекте русскую локализацию. В феврале этого года разработчики анонсировали выход русского перевода для игры, и теперь он доступен.

Игра The Gunk получила обновление, которое добавляет русскую локализацию. Переведен в игре интерфейс и субтитры. Сама же игра доступна в подписке Game Pass — на приставках Xbox One, Xbox Series X | S и на PC.


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Отметим, что игра The Gunk получила от критиков не самые высокие оценки. Тем не менее, журналисты рекомендовали опробовать проект по подписке.

The Gunk

The Gunk представляет: Рани, одна из пары отважных космических дальнобойщиц, которые в поисках случайных заработков натыкаются на нетронутую планету, полную жизни.
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По материалам: newxboxone

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