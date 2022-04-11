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Ветеранам в Петербурге хотят выплатить ко Дню Победы от 3 тысяч до 10 тысяч рублей

Ветеранам в Петербурге хотят выплатить ко Дню Победы от 3 тысяч до 10 тысяч рублей

19:46  Автор: Александра Медведева



Ветеранам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге предложили назначить единовременные выплаты ко Дню Победы в размере от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. Такой проект постановления городского правительства разместили 11 апреля на сайте горадминистрации в разделе антикоррупционной экспертизы. Документом предлагается выплатить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей.

Ветеранам ВОВ, в том числе труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, в том числе прожившим в городе менее 4 месяцев, проживающим в Петербурге и награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя», несовершеннолетним узникам концлагерей — по 7 тысяч рублей.

Вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны и войны с Японией, — по 4 тысячи рублей. А также тем, кто родился до 3 сентября 1945 года, но не подпадает ни под одну военную категорию, — по 3 тысячи рублей.

На единовременные выплаты из бюджета города планируется выделить 1,1 миллиона рублей. Перечислить выплаты, как указано в документе, планируется в срок до 6 мая.

В мэрии Москвы сообщили о выплатах ветеранам ко Дню Победы




#деньги #ветераны #выплаты


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По материалам: pnp.ru

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