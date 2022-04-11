Виктория Боня посмеялась над модным брендом

42-летняя модель Виктория Боня высказалась о Chanel. Ведущая подшутила над компанией Chanel. Звезда в сексуальном образе позировала, стоя у фотозоны другого бренда. Бывшая участница «Дома-2» уже десять лет живет в Монако. Блогерша много путешествует. Недавно модель получила американскую визу и планировала полететь в Майами. Однако в последний момент ее планы изменились, в результате Виктория оказалась в Дубае. Экс-возлюбленная Алекса Смерфита любит подбирать притягательные наряды и выходить в свет в роскошных аутфитах. На этот раз для прогулки Боня выбрала костюм в стиле спортшик: черный короткий топ и обтягивающие велосипедки, открывающие длинные стройные ноги. Уроженка Краснокаменска накинула светлую рубашку оверсайз с длинным рукавом.Виктория Боня Модель подобрала модные белоснежные босоножки с открытым носом, которые сочетала с брендовой сумочкой. Виктория распустила и выпрямила волосы и сделала нежный макияж: легкие тени, кремовая помада и аккуратно подкрашенные брови. Теледива дополнила аутфит тонкими цепочками с подвесками в виде крестов и роскошным массивным кольцом. Примечательно, что бывшая ведущая реалити-шоу «Каникулы в Мексике» сделала снимок перед фотозоной французского бренда Dior. Позади звезды были видны огромная стена в бело-голубой принт, похожий на гжель, а также статуи в форме диких животных. «Хорошо, что хоть не Chanel», — пошутила блогерша. Поклонники Виктории пришли в восторг от ее нового образа. «Вика, какая же ты красотка!», «Ты просто куколка», «Какая красавица», «Как ты прекрасна», — подчеркнули фолловеры.