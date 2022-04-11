Владимир Джабаров: Ле Пен опасна для Запада тем, что имеет собственную точку зрения

Сенатор оценил итоги первого тура выборов президента Франции и рассказал, при каких условиях в Европе может начаться смена политических элит

17:44 Автор: Никита Вятчанин

Успех Мари Ле Пен, которая вышла во второй тур президентских выборов вместе с Эммануэлем Макроном, свидетельствует, что французы устали от политики, нацеленной прежде всего на сохранение «трансатлантической солидарности». Сможет ли Ле Пен одержать победу во втором туре и что должно произойти, чтобы в Европе к власти пришли национально ориентированные лидеры? Об этом «Парламентской газете» рассказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

- Владимир Михайлович, во второй тур выборов президента Франции вышли Мари Ле Пен и действующий глава государства Эммануэль Макрон, которые набрали соответственно 23,41% и 27,6% голосов избирателей. Как оцениваете эти результаты?

- Прежде всего, это успех для Ле Пен. И он говорит о том, то французы подустали о той политики, которую проводит Макрон. По сути, действующий президент прогнулся под НАТО, выполняет все указания из США. Это далеко не Де Голль, который был в первую очередь ориентирован на интересы Франции.

- Есть ли у Мари Ле Пен шансы одержать итоговую победу?

- Если честно, такого исхода лично я не ожидаю. Если бы выборы президента Франции прошли на полгода позже, когда французы уже в полной мере почувствуют на себе последствия рикошета от антироссийских санкций, тогда у Ле Пен было бы намного больше шансов победить. А сейчас идущий третьим Жан-Люк Меланшон (набрал почти 22 процента в первом туре — Прим. ред.) уже призвал своих сторонников отдать свои голоса за Макрона. И на избирателей во Франции, — с тем, чтобы склонить их на сторону действующего президента, — будет оказываться, уверен, колоссальное давление. Причем на всех уровнях — на финансовом, на политическом, на уроне простых граждан.

- А чем так страшно для нынешней французской власти президентство Ле Пен?

- Видимо тем, что у нее будет своя самостоятельная точка зрения. Команда Макрона считает, что Ле Пен способна сломать трансатлантическую солидарность, а Франция станет «неуправляемой» — например, будет выстраивать двусторонние отношения с Россией.

Кстати, обвинения Ле Пен в ультраправых, чуть ли не фашистских взглядах, считаю беспочвенными. Тем более, что в Европе «правые» год от года набирают силу. Например, глава правительства Венгрии Виктор Орбан — тоже сторонник правых взглядов. И народ его безоговорочно поддержал ( по итогам парламентских выборов в Венгрии 10 апреле 2022 года Христианско-демократическая народная партия премьер-министра Виктора Орбана получила 135 из 199 мест в национальном парламенте — Прим. ред.).

- Как думаете, в обозримом будущем смогут ли в Европе прийти к власти политики, которые ориентированы на национальные интересы больше, чем на трансатлантическую солидарность?

- Не стоит рассчитывать, что процесс этот будет быстрым. Но обороты он начнет набирать, когда, как уже упоминал выше, европейцы почувствуют все последствия санкционных мер против России, из-за которых в ЕС уже сейчас выросли цены и встают производства из-за отсутствия сырья.

Также «спусковым крючком» здесь станет начало дедолларизации. Думаю, начав выход из долларовой зоны, Россия нанесла самый болезненный для коллективного Запада удар. Могущество США, которое определяет фактически западную политику, на долларе и держится. И дедолларизация для Штатов — действительно страшная угроза. При этом страны ЕС давно отдали Вашингтону свой суверенитет — прежде всего, суверенитет оборонный. И попросту боятся, видя, что Штаты вытворяют, «замораживая», например, наши золотовалютные резервы. В Европе понимают, что то же самое там могут сотворить и с резервами любой другой «непокорной» страны.

- А насколько долго, по вашему мнению, может длится дедолларизация в мире?

- Если США не развяжут большой войны, то, думаю, это займёт не менее двух десятков лет.

#Франция

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