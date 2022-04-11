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Жена Глеба Матвейчука выступила против Анастасии Макеевой

Жена Глеба Матвейчука выступила против Анастасии Макеевой
Супруга певца Глеба Матвейчука, Елена Глазкова неожиданно влезла в семейный сандал бывшей жены, мужа. Женщина неожиданно выступила против Анастасии Макеевой и поддержала Светлану Малькову, которая начала новую жизнь в США. Переезд Светланы Мальковой в США вызвал негативную реакцию у Анастасии Макеевой. Актриса обвинила соперницу в нелегальном пересечении границы и в том, что та подвергает опасности детей. Разумеется, поклонники сочли поведение артистки проявлением элементарной зависти. Теперь же в конфликт вмешалась возлюбленная Глеба Матвейчука — Елена Глазкова. Она поддержала Светлану в социальных сетях, пожелав ей моральных сил. «Света, удачи! Как вы сами сказали, четверо детей даются только очень сильным женщинам. Вы такая молодец. И хоть я ортодоксальный патриот, никогда не стану реагировать на подло выставленную переписку. Тем более, когда речь идет о самом дорогом — о сыне. Как же это подло. Мы с вами», — поделилась возлюбленная Глеба.
Анастасия Макеева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Речь идет о сообщениях, которые возмущенная Малькова отправляла бывшему мужу. В них она переживала за старшего сына, переехавшего в Россию к папе, и просила Романа отпустить мальчика к ней. Макеева не постеснялась выставить личную переписку мужа на всеобщее обозрение. Разумеется, выпад Елены Глазковой вызвал бурную реакцию у фанатов. Многие из них даже отметили, что теперь избраннице Матвейчука необходимо бояться гнева Макеевой. Вот только Глазкова на подобные сообщения реагирует с юмором. «Если бы она была сильной и умной женщиной, я бы, наверное, испугалась. А тут…» — заявила Елена. Напомним, что Макеева была замужем за Матвейчуком шесть лет. Супруги считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса, но в 2016-м неожиданно развелись. Ходили слухи, что разрыв произошел из-за того, что Анастасия не смогла забеременеть. После расставания с актрисой Глеб довольно быстро обрел личное счастье. Сейчас вместе с Еленой он воспитывает двоих наследников.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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