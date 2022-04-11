Жена Моргенштерна обнажилась на пляже

Супруга рэпера Моргенштерна, Дилара устроила пикантную фотосъемку. 22-летняя Дилара Зинатуллина устроила сексуальную съемку на побережье Персидского залива. Пока еще жена 24-летнего Алишера Валеева, более известного как Моргенштерн, обнародовала пикантные кадры. Модель накануне объявила о расставании с мужем. Дилара призналась, что их отношения не выдержали испытания бытом. Девушка старается прийти в себя после разрыва. Она пытается отвлечься работой. Зинатуллина призналась, что к ней в Арабские Эмираты прилетела подруга-фотограф из Москвы, с которой ей очень нравится работать. На курорте девушки устраивают съемки в разных локациях, включая пустыню и теннисный корт.Жена Моргенштерна в купальнике Сегодня экс-избранница скандального рэпера отправилась на пляж. Она надела лаконичное черное бикини, а поверх него — прозрачное пляжное платье с глубоким вырезом в районе декольте. Влажные волосы девушки и красивый вечерний макияж с акцентом на широко распахнутые глазами стали последними штрихами ее образа. Дилара принимала смелые позы на песке, хвастаясь точеной фигурой. Модель томно смотрела в объектив, иногда отводя от него глаза, словно о чем-то задумываясь. Поклонники популярной девушки не поскупились на комплименты в ее адрес. Многие также упрекнули ее мужа. «Как можно потерять такую красотку?», «Дилара, ты огонь, фигура идеальная», «Удивительная эффектная красавица. Классный стиль и антураж тоже», — обсуждают блогеры в Сети.