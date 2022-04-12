15 девушек и жён, которые доказали, что чувство юмора — лучший способ внести разнообразие в отношения

Иногда отношения с любимым человеком могут стать скучными и серыми. Эта проблема нередко приводит к разногласиям в семье и потере интереса к друг другу.

Встретить кого-то с отличным чувством юмора — большая удача и возможность сделать свою жизнь ярче. Эти девушки и жёны — прямое тому доказательство. Они забавные, находчивые и изобретательные. Их уморительные шутки заставляют партнёров любить их ещё больше. Так как они владеют силой юмора, им явно не страшны никакие жизненные неурядицы.

У меня сегодня родился сын. Я в отъезде, но моя жена прислала мне это. Я вне себя от радости!

Шутки в сторону! Кто так выглядит после родов? Эта женщина великолепна!

Хммм! Муж не выглядит очень взволнованным (шутка, кстати).

Попросил девушку прислать фото, как она принимает ванну. Не совсем то, что я ожидал, но получилось всё равно круто

Выглядит, как кадр из фильма ужасов! Это что-то невероятное!

Отлично, теперь я должен сказать своей жене, что влюблён в вашу девушку.

Услышал, как кто-то стучит в окно. Моя жена думает, что она забавная

Моя жена решила одеться как я на Хэллоуин

Пока мужа не было в городе, я развлекалась нашей покупкой, сделанной на Хэллоуин

Дорогая, ты похудела?

Эй! Перестань пялиться на мои рёбра!

Посмотрите, как моя девушка режет лук

Нашла идеальное место, чтобы спрятать яйца с сюрпризом от своего парня, который их обожает

Я распечатала телефон мужа и оставила его на столе

Он несколько раз пытался его поднять. Я теперь жалею, что не сняла это на видео!

Мой подарок на День отца

Моя жена тайно собирала фотографии, где мы спим вместе с котом. Длилось это несколько месяцев. Сегодня, на День отца, мне подарили целую коллекцию.

Сделала торт на день рождения парня

Моя жена нарядилась на день рождения во время карантина

Это результат просмотра «Короля тигров», скуки и большого количества виски.

Она попала в этот мем на пике его популярности!

Работаю в ночную смену, жена отправляет это

Прости, но он любит меня безоговорочно (особенно, если я кормлю его).

Вот почему моя сторона кровати тёплая, когда я прихожу домой и ложусь спать.

Подарок подруги на день рождения её мужа: фантастическая картина их добермана-пинчера

Выражение собачьей морды говорит само за себя!

Эта собака могла бы стать мемом. Почему я не видел её раньше?

Праздничный торт, который я приготовила своему парню на день рождения

Всё кончено, Энакин! Я стою выше тебя!

Мой парень довольно часто засыпает на диване

Я обычно делаю фото и ставлю на заставку его телефона. Сегодня вечером я разобралась, как изменить иконки приложений. Вот что получилось.

Я бы женился на тебе, если бы был твоим парнем.

Здесь вы можете посмотреть на ряд других случаев, когда парни и мужья юморили не хуже профессиональных комиков.