15 жизненных комиксов о разочарованном зайчике, попадающем в ситуации, которые вынуждают его говорить «ну вот»
Сегодня, 20:30
Каждый из нас сталкивался в жизни с разочарованием и разрушением убеждений, иллюзий и надежд. Что делать в таких ситуациях? Предлагаем защититься юмором. И в этом нам помогут комиксы художника, который зовёт себя Гражданин Пройдемтес. В своём паблике proidemtes он публикует комиксы, главный герой которых — зайчик, попадающий в разочаровывающие ситуации, которые заставляют его только говорить «ну вот». Наслаждайтесь!
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По материалам: Юмор