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15 жизненных комиксов о разочарованном зайчике, попадающем в ситуации, которые вынуждают его говорить «ну вот»

15 жизненных комиксов о разочарованном зайчике, попадающем в ситуации, которые вынуждают его говорить «ну вот»

Каждый из нас сталкивался в жизни с разочарованием и разрушением убеждений, иллюзий и надежд. Что делать в таких ситуациях? Предлагаем защититься юмором. И в этом нам помогут комиксы художника, который зовёт себя Гражданин Пройдемтес. В своём паблике proidemtes он публикует комиксы, главный герой которых — зайчик, попадающий в разочаровывающие ситуации, которые заставляют его только говорить «ну вот». Наслаждайтесь!

Даже в выходные и праздники приходится иногда работать… над собой.

Что-то пошло не по плану

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У психотерапевта

Вас никто не преследует? Возможно, вы просто не очень внимательны.

Не тот пират

Кто уже худеет к лету?

А теперь по-настоящему страшная история

И так каждый раз

Вот и встретились

Уроки жизни на уроке иллюстрации

О деликатесах

Фото для Тиндера

Когда зашёл не на ту грядку

Потом посмотрю

А здесь вы можете найти комиксы, которые покажут, что значит жить с четырьмя котами.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

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