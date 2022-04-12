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Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна "Врен о Японии для туриста"

Аккаунт недели. Телеграм-канал журналиста Константина Говоруна "Врен о Японии для туриста"

В рубрике "Аккаунт недели" рассказываем о телеграм-канале журналиста Константина Говоруна "Врен о Японии для туриста", в котором он показывает красоты, изобретения и элементы кухни Японии, развенчивает мифы о ней. Уже третий год страна закрыта для въезда туристов из-за COVID-ограничений, а учитывая позицию Японии по спецоперации и ее санкции в отношении России, вряд ли удастся побывать там в ближайшее время. Благодаря телеграм-каналу Говоруна можно съездить в виртуальное обзорное путешествие по Японии.

Кто

Константин Говорун (Врен — это его псевдоним) — в прошлом главный редактор журнала о компьютерных играх "Страна игр", пиар-менеджер Nintendo в России и руководитель игрового сайта IGN Russia. Сейчас он занимается тревел-блогингом: до COVID-ограничений традиционно дважды в год он ездил в Японию и рассказывал о ней на различных площадках. На вопрос "Сколько раз ты был в Японии?" Говорун предпочитает отвечать: "Больше 20". Он давно потерял счет.

Любовью к стране журналист проникся благодаря компьютерным играм и аниме, а первая его поездка в Японию была на Tokyo Game Show 2005. Сначала он приезжал только на игровой фестиваль, но постепенно начал погружаться в японскую культуру. О своем первом ярком впечатлении Константин рассказывает:

Самый крутой опыт, не связанный с играми, был в поездке на остров Кюсю. Приехал в маленькую деревню, нашел там каменный горячий источник. Купался в нем под дождем. Рядом шумел бамбук, прыгали обезьяны, внизу шумела горная речка. В этот момент я понял, что счастлив и хочу жить так всегда.

Так же вдохновенно теперь он рассказывает и своим подписчикам в телеграме о самых необычных местах Японии, туристических и не очень маршрутах. Правда, в 2020 и 2021 годах журналист не смог попасть в любимую страну впервые за 15 лет. "Я не унываю и надеюсь рвануть в чудесную страну сразу после открытия границ", — пишет он.


Константин Говорун

О чем

Про канал Константин Говорун рассказывает:

Миссия проекта — рассказать, как устроена Япония на самом деле, заразить любовью к ней и объяснить, как можно съездить туда самостоятельно, недорого и очень весело.

Телеграм-канал он создал в 2017 году, а до этого публиковал короткие факты о Японии в твиттере. Сейчас количество его подписчиков составляет более 37 тысяч. В канале можно прочесть "заметки путешественника" о забавных изобретениях, самых необычных местах и элементах национальной кухни Японии. Так, "Врен" рассказывает о секретном саду в храме Сайходзи, подушках в форме суши, землетрясениях и, конечно, о самой известной японской породе собак акита-ину. Еще Говорун заражает любовью к стране и развенчивает мифы.


Для кого

Если хочется погрузиться в культуру Японии, совершить путешествие (хоть и виртуальное) в отдаленные и уголки страны, посмотреть на цветение сакуры и узнать, что стоит заказывать в японском ресторане, — "Врен о Японии для туриста" для вас. А еще у канала есть чат, где участники делятся опытом и общаются с автором.




Елизавета Вернигор
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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